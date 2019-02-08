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買飲料經過彩券行「隨便買就中了」！　他靠3招「這款必買」網狂推：中獎率超高

記者潘慧中／綜合報導

麥基從《大學生了沒》出道，網拍事業經營得有聲有色之餘，仍不忘和粉絲分享生活趣事，適逢春節期間，買飲料經過彩券行，「想說試個手氣吧！」沒想到，隨手買的4張各200元刮刮卡居然中了2100元，讓他樂得和網友分享中獎秘訣。

▲▼買飲料經過彩券行「隨便買就中了」（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

▲麥基春節中獎運超強！（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

麥基除夕在台中第一市場打卡，「真是太開心了！我刮五張結果中四張！」他拍下中獎的刮刮卡笑說，獅子座今年的運勢似乎真如網路所說有偏財運，「獅子座的天下到了！太不可思議了！」

▲▼買飲料經過彩券行「隨便買就中了」（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

▲麥基除夕刮5張中4張。（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

隔天外出買東西時，麥基剛好經過彩券行，看到不少民眾排隊購買，他決定挾著這波好運再試試手氣，沒想到隨便買隨便就刮中2100元，「感謝這個緣分謝謝天公謝謝耶穌還有媽祖觀世音。」關於箇中秘訣，他認為除了必須是獅子座，也建議一定要買金豬報喜，他最後還開玩笑說：「真的不能在長得很倒霉的人旁邊刮。」

▲▼買飲料經過彩券行「隨便買就中了」（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

▲▼麥基隔天每刮必中。（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

▲▼買飲料經過彩券行「隨便買就中了」（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

幸運的是，買了兩次刮刮卡後，麥基的中獎運依然很強，他當天稍晚又買了金豬報喜，「不誇張我又中了欸！200塊300塊200塊300塊，金豬真的很誇張的高中獎率！」前前後後共賺了5300元，也難怪他笑說：「我真的決定這輩子要靠刮刮卡維生了！」

▲▼買飲料經過彩券行「隨便買就中了」（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

▲▼買飲料經過彩券行「隨便買就中了」（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

▲▼買飲料經過彩券行「隨便買就中了」（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

▲麥基開玩笑說：「真的不能在長得很倒霉的人旁邊刮。」（圖／翻攝自Facebook／謝麥基）

麥基臉書Part 1：

真是太開心了 我刮五張結果中四張
今年獅子座真的像網路說的有偏財運唉
太不可思議了
#獅子座的朋友今晚一定要發大財阿
#過年大家有去刮刮卡嗎 #如何 #中了多少

麥基臉書Part 2：

老天爺今年真的太眷顧獅子座了
剛剛買飲料經過彩卷行
看到人很多想說再去試個手氣吧
真的隨便拿了刮刮卡200的四張
結果又中了2100
感謝這個緣分謝謝天公謝謝耶穌還有媽祖觀世音
跟大家分享中獎秘訣
你要是獅子座（獅子今年偏財運阿）
買「金豬報喜」這個刮刮卡中獎機率很高唷

麥基臉書Part 3：

我真的決定這輩子要靠刮刮卡維生了
不誇張我又中了唉
200塊300塊200塊300塊
雖然這次金額不高
但還是刮四張中三張
真的你一定要買金豬報喜
真的你一定要是獅子座
真的你不能在長的很倒霉的人旁邊刮

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關鍵字

麥基, 大學生了沒, 刮刮樂, 刮刮卡

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