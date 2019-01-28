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孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」孫生的無厘頭風格在網路累積不小知名度，近日和YouTuber「DISS不從」合作拍片，卻意外被拍下發火狂飆髒話的一面，對方在影片開頭揭開真相，這其實是在「測試孫生的真實人性。」引發網友高度討論。

▲▼孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

▲孫生私下拍片畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

孫生平常在螢幕前總是談笑風生，「DISS不從」想測試他遇到突發狀況的一反應：「先整再說！孫生你走著瞧！」他一開始以為是來拍攝撩妹影片，事前和女主角CC溝通腳本，態度非常專業。

▲▼孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

▲▼孫生以為被邀來示範撩妹的方法。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

▲▼孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

首先，孫生示範自然摸到女生肩膀的方法，「奶奶不是說肩膀上有火嗎？肩膀跟頭三把火不能碰。」接著，左手直接往CC肩膀一放：「我不小心把妳的火拍掉了，點起來、拍掉、點起來、拍掉」，接著順其自然摟了女方的小蠻腰。

▲▼孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

▲孫生有點被惹毛了。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

此時，假扮CC的男狂粉突然爆衝：「我今天來不是看妳被人家這樣摸的！」孫生面露難色地說：「這樣很ㄎ一ㄤ欸，不要這樣子我在工作，這是節目效果哈囉～。」似乎真的被惹毛了。

▲▼孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

▲▼孫生失控狂譙三字經嚇壞工作人員。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

▲▼孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

重新開拍前，孫生紳士地再問一次團隊：「所以我到底要不要摟腰腰？」聽到工作人員說可以後，他再度投入拍攝，摸肩摟腰的同時，假粉絲再度爆衝狂罵，他似乎再也忍不住怒火：「你他X怎樣X！我忍你很久了！X你娘我要報警！」

孫生徹底失控，一邊在拍攝的小公園裡狂奔，一邊飆罵各種三字經，工作團隊完全被嚇壞，假粉絲被支開後，他敬業地回到拍攝現場，「這輩子沒遇過這種事，讓我大開眼界，什麼態度啊？！這是工作耶！」

▲▼孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

▲▼孫生得知被整滿臉問號。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

▲▼孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

直到錄製收尾片段時，「DISS不從」才向孫生公開真相，「恭喜你被整了！」只見他驚訝到睜大眼睛，滿臉問號露出不敢置信的表情，他佩服笑說：「你們好厲害喔！」和假粉絲擁抱合好後，他難得嚴肅表示：「雖然平常嘻嘻哈哈，但是我對表演很看重。」讓人窺見他認真的工作態度。

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

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關鍵字

孫生, Wackyboys, 反骨男孩, DISS不從

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