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郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

記者潘慧中／綜合報導

郭雪芙29日被爆是孫其君的劈腿對象，雙方目前都尚未回應。事實上，她從未公開承認任何戀情，2018年被問到談過幾段戀愛，她低調回應：「 3、4段吧！」她當時鬆口承認上一段戀情已經是3年多前的事了。

▲▼郭雪芙認了被劈腿3次！（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

▲郭雪芙和孫其君（左）戲外交情似乎也不錯。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

郭雪芙2018年受訪時坦言，自己是很沒有安全感的人，「跟我在一起會很辛苦，因我很會想東想西。」索求安全感一不小心過了頭，男方很可能就會覺得累，「我希望每一天都感到有愛的感覺，那個愛不必一定要講出來，可能一個舉止一個眼神，或者是一個甜蜜的動作，Everyday，不能少一天。」

▲▼郭雪芙認了被劈腿3次！（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

▲郭雪芙坦言很沒安全感。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

此外，郭雪芙2015年談到感情觀時，她坦言曾被劈腿3次，第一個是上五專交往的第一任男友，「我難過得要死、痛得要死、我覺得你怎麼可以欺騙我跟學姊出去玩還告訴我只是跟普通朋友出去。」她當時二話不說提分手，「因為欺騙就是代表他有鬼、就是有問題。」

二度遇到劈腿男時，郭雪芙決定給對方一次機會，「我想說，不可以一次就定了他的罪，但，就這麼一次機會。」沒想到，男方仍繼續和別的女生傳曖昧簡訊，「我其實不太記得細節了，當最後一次再發生時，我就直接走掉。」

▲▼郭雪芙認了被劈腿3次！（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

▲郭雪芙曾被劈腿3次。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

第三段則是發生在踏入圈子初期，郭雪芙親眼發現對方劈腿的證據，「當時真的覺得自己要氣瘋了、是那種無法呼吸的狀態，男生拼命想解釋，但我一句話都聽不下去。」

▲▼郭雪芙認了被劈腿3次！（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

▲郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

經歷這三段被劈腿的經歷，郭雪芙全心投入工作，對感情不再那麼執著，她曾以過來人的身份表示，「雖然你現在談戀愛時，你可能傷心欲絕、你可能很痛，可是難過只是一時的，當時間逐漸過去時，你回去看這是一個經驗，你會發現世界上就是有很多不一樣的人，重點是你要怎麼吸收痛的感覺，讓它變成你生命中的養分、激勵你成長。」

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