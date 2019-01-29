《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　網放大驚喊：跑出來了

記者潘慧中／綜合報導

元元（吳婕安）日前在錄製《綜藝玩很大》的花絮影片中，開玩笑戲稱自己是「鬼嫂」，此話一出立刻引發全場驚呼連連，同時也在網路掀起高度關注，可說是《玩很大》限定的鬼嫂。不時分享生活的她，近日在社群網站一系列沙灘照，意外被粉絲揪出亮點：「跑出來了啦！」

▲元元和小鬼私底下互動引發關注。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



元元最近在Instagram打卡泰國芭達雅，和閨蜜Mia（陳甯亞）一到沙灘就換上火辣比基尼，只見她放下及胸長髮，身穿黑色泳衣，豐滿E罩杯呼之欲出，放大看似乎還能羞見南半球，背面的蝴蝶結綁帶，讓人多了一絲遐想空間，黑白花紋泳褲的側面採鏤空設計，窈窕S曲線一覽無遺。

▲▼元元和閨蜜一起去泰國芭達雅玩。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



元元透露當天氣溫高達近40度，整整曝曬在陽光下一個下午，「差不多要變成黑炭。」她開玩笑說這就是那幾天一直穿黑色系服裝的原因，儘管嬌嗔曬黑了不少，但從畫面中絲毫看不出來，她的皮膚依然雪白有光澤，天生麗質讓人好羨慕。

▲元元胸圍豐滿到似乎跑出南半球了。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



事實上，元元曾代表黃隊接受「女神陪你睡」的懲罰，她甜喊：「鬼主人我來囉！」火辣現身為小鬼說睡前故事，2018年底再度隨《玩很大》前往雲林出外景時，她留下曖昧話語：「鬼主人～～～今天想聽什麼故事？」男方也在IG開心回應：「太好了！今晚有故事可以聽了！」

▲▼不少網友都期待元元能常上《玩很大》。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、1105ya）



元元當時不但不介意被KID笑指「小鬼是鬼主人、元元是鬼女僕」，她反而大方自稱是「鬼嫂」，瞬間炒熱現場氣氛，事後甚至在Instagram曬出和小鬼的一系列親密照，頭貼頭、任由男方躺在肩膀上等合照，看得出來兩人交情很好。