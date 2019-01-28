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男神社區騎腳踏車「突然回頭看」！　被拍4照…女網友扶心臟：真的是你

記者潘慧中／綜合報導

鄭元暢（小綜）從模特兒轉戰戲劇圈，以「直樹」一角最深植人心，是不少網友心中的男神，平常除了忙於工作，仍不忘和粉絲分享生活，他近日在社群網站曬出在社區騎腳踏車的4照片，其中一張回頭看的帥照，他深情款款地說：「跟我走！」瞬間撩到一票女粉絲。

▲▼男神社區騎腳踏車「突然回頭看」（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

▲鄭元暢騎腳踏車。（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

照片中，可以看到鄭元暢頂著俐落短髮，身穿白T恤搭配牛仔褲和半筒靴，悠閒地在一排路樹旁騎腳踏車，貌似是在社區取景，回頭瞬間正好有陽光灑落在臉上，讓不少女網友心跳漏了一拍。

▲▼男神社區騎腳踏車「突然回頭看」（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

▲▼男神社區騎腳踏車「突然回頭看」（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

▲▼男神社區騎腳踏車「突然回頭看」（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

▲鄭元暢似乎是為了工作才0偽裝現身街頭。（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

隔天，鄭元暢在微博曬出帥照的花絮照，他絲毫沒有偽裝地騎腳踏車，車前有兩名女性，一個人拿著相機、另一個人口頭指揮，一行人似乎是為了工作才到街頭取景，更有眼尖網友發現這可能是在上海，只見他全程保持笑容，展現敬業又專業的工作態度。

▲▼男神社區騎腳踏車「突然回頭看」（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

▲鄭元暢作風親民。（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

值得一提的是，鄭元暢還會和粉絲互動，作風相當親民，女網友搞笑表示雖然想被偶像載走，但是「你先裝個後座好嗎？」沒想到，真的釣出他開玩笑回：「用走的唄！」不改愛捉弄人的大男孩形象，看到女粉絲說要去他的心裡，他卻有不同的解讀：「走心。」腦筋動得非常快。

▲▼男神社區騎腳踏車「突然回頭看」（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

▲鄭元暢這10年來幾乎沒變過，唯一改變的應該是越來越有男人味吧！（圖／翻攝自微博／鄭元暢小綜）

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鄭元暢, 小綜

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