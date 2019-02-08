隋棠帶Max、Lucy放年假被拍！　親民舉動「現身華山草原」網讚爆

記者潘慧中／綜合報導

隋棠2018年底平安生下第3胎Olie，調養身體期間，除了忙於服飾品牌，仍不忘和粉絲分享生活點滴，近來適逢年假，老公Tony在華山文創園區打卡，曬出一系列照片，全家人沒有多做偽裝，大方作風讓幸運巧遇她的粉絲大讚超親民！

▲隋棠一家人春節外出遊玩。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



照片中，可以看到隋棠放下及胸長髮，臉上似乎毫無脂粉，氣色依然紅潤有精神，產後身體狀況恢復得不錯，身穿純白洋裝搭配平底鞋，露出纖細的小腿線條，一邊牽著Max、一邊彎下腰低頭和兒子玩，女兒Lucy則被家人牽著走在後頭，溫馨互動全被拍了下來。

▲隋棠老公打卡華山文創園區。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）

一家人移動到餐廳吃飯，Lucy咬著叉子、Max把玩著湯匙，身穿喜氣紅衣的Tony則是默默地看著兒女玩耍，享受天倫樂。不只這樣，全家人到了戶外後，Max還在草原玩泡泡機，Lucy則是開心地追逐泡泡，兄妹倆露出大長腿的模樣，讓不少粉絲驚嘆兩人真的都長大了。

▲Max和Lucy在草原開心吹泡泡。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



值得一提的是，儘管旁邊有民眾野餐聊天、欣賞表演，隋棠一家人仍然零偽裝，親民大方的態度再度圈粉，影片中，只見她和女兒在草地踩泡泡，開心問老公：「哪裡有泡泡？誰還有泡泡？」難得流露童心的一面。

▲▼隋棠毫無偽裝，似乎直接以素顏出遊。（圖／翻攝自Instagram／arhsieh）



Tony回想起當天行程，他笑說享用了一頓很美味的午餐，全家人在華山也玩得很盡興，只不過，Max說了一句話刺痛了他的心：「I like Mom more than Dad」，讓他難過地附上心碎符號，但他下一秒馬上開玩笑報仇說：「i love lucy」，父子互動有趣又好笑。

▲隋棠和家人的新年合照。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）