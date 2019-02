隋棠帶Max、Lucy放年假被拍！　親民舉動「現身華山草原」網讚爆

記者潘慧中/綜合報導

隋棠2018年底平安生下第3胎Olie,調養身體期間,除了忙於服飾品牌,仍不忘和粉絲分享生活點滴,近來適逢年假,老公Tony在華山文創園區打卡,曬出一系列照片,全家人沒有多做偽裝,大方作風讓幸運巧遇她的粉絲大讚超親民!

▲隋棠一家人春節外出遊玩。(圖/翻攝自Instagram/arhsieh)



照片中,可以看到隋棠放下及胸長髮,臉上似乎毫無脂粉,氣色依然紅潤有精神,產後身體狀況恢復得不錯,身穿純白洋裝搭配平底鞋,露出纖細的小腿線條,一邊牽著Max、一邊彎下腰低頭和兒子玩,女兒Lucy則被家人牽著走在後頭,溫馨互動全被拍了下來。

▲隋棠老公打卡華山文創園區。(圖/翻攝自Instagram/arhsieh)

一家人移動到餐廳吃飯,Lucy咬著叉子、Max把玩著湯匙,身穿喜氣紅衣的Tony則是默默地看著兒女玩耍,享受天倫樂。不只這樣,全家人到了戶外後,Max還在草原玩泡泡機,Lucy則是開心地追逐泡泡,兄妹倆露出大長腿的模樣,讓不少粉絲驚嘆兩人真的都長大了。

▲Max和Lucy在草原開心吹泡泡。(圖/翻攝自Instagram/arhsieh)



值得一提的是,儘管旁邊有民眾野餐聊天、欣賞表演,隋棠一家人仍然零偽裝,親民大方的態度再度圈粉,影片中,只見她和女兒在草地踩泡泡,開心問老公:「哪裡有泡泡?誰還有泡泡?」難得流露童心的一面。

▲▼隋棠毫無偽裝,似乎直接以素顏出遊。(圖/翻攝自Instagram/arhsieh)



Tony回想起當天行程,他笑說享用了一頓很美味的午餐,全家人在華山也玩得很盡興,只不過,Max說了一句話刺痛了他的心:「I like Mom more than Dad」,讓他難過地附上心碎符號,但他下一秒馬上開玩笑報仇說:「i love lucy」,父子互動有趣又好笑。

▲隋棠和家人的新年合照。(圖/翻攝自Instagram/suitangtang)