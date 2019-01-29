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親妹領「人生第一筆薪水」！　貼心舉動逼哭邵雨薇：沒白疼

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇忙碌工作之餘，私下也常和粉絲分享心情，近日難得在社群網站曬出姊妹合照，原來親妹妹領到人生第一筆薪水後，做出的第一個舉動讓她真的很感動，「真是沒有白疼。」

▲▼邵雨薇親妹領「人生第一筆薪水」（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲邵雨薇長相十分甜美。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

照片中，可以看到邵雨薇頂著空氣瀏海、溫柔長直髮入鏡，化上精緻妝容襯托出V字瓜子臉，身穿格紋外套內搭駝色毛衣，摟肩對象正是親妹妹。妹妹留著長瀏海，除了髮型不太一樣，從眼睛、鼻樑、笑起來的嘴角弧度，長得幾乎一模一樣，高顏值神基因讓人讚嘆。

▲▼邵雨薇親妹領「人生第一筆薪水」（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

▲邵雨薇很感動妹妹拿第一份薪水請她吃飯。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

值得一提的是，邵雨薇貼文開頭就說：「我要哭了！」內心似乎非常激動，繼續看下去才發現，原來妹妹領到第一筆正職薪水後就馬上請她吃飯，心裡始終惦記她這個姊姊，也難怪她會感動直說沒白疼。

▲▼邵雨薇和親妹妹五官神複製。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

事實上，邵雨薇非常疼妹妹，第一次曝光親妹妹照片時，是為了替對方慶生，巧合的是，妹妹和她演出《1989一念間》的「葉真真」是同一天生日，讓粉絲直呼神奇，她當時感性寫道：「希望妳平安幸福健康快樂的長大」，並附上大大的愛心，字裡行間盡是對妹妹的疼惜。

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