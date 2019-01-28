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隋棠脫口「4個孩子」淚謝：終於可以…　產後「咬牙體驗第一次」！

記者潘慧中／綜合報導

隋棠去年底平安生下第3胎Olie，調養身體期間，除了忙於服飾品牌，仍不忘和粉絲分享心情點滴，她27日深夜透露搬家後，終於體驗到3個第一次，讓不少媽媽網友超有感，「生活的重心都是以孩子為優先了，那自己咧？所謂happy wife happy life，同理適用～快樂的媽媽才有快樂的孩子啊！」

▲▼隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠育有3個孩子。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

為了迎接三寶，身為七口之家媽媽的隋棠特地搬家以便有更大空間，她咬牙換了一張25歲就夢想擁有的電動床，不只這樣，她首次在主臥室裝了電視，暗自期待孩子們都睡著後，可以好好地和老公一邊躺在床上吃零食、一邊看搞笑影集。

▲▼隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠最近搬了新家，換了不少新家具。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

此外，隋棠透露新家還換了一台家電用品，是以前捨不得買的大容量、能上下分開洗的洗衣機，考慮到非常適合有寶寶的家庭，加上家中成員越來越多，小兒子一天大概要換5到10次衣服、用10條以上的毛巾、2件睡衣和浴巾，更何況上面還有大兒子和二女兒，她最後還是決定買下來了，「到底是想說服誰？這花錢在自己身上後的罪惡感是怎麼回事？」

▲▼隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠買下以前捨不得買的洗衣機。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

「終於可以把4個孩子們像山一樣多的衣服，同時快速洗完。」隋棠說道。這句話有發現亮點嗎？不少網友都好奇問怎麼多了1個孩子，有粉絲解答可能是包括老公在內，夫妻小情趣逗樂了不少網友。

▲▼隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠似乎把老公當成大兒子看待。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

隋棠臉書全文：

這次趁著為迎接Olie而搬家的時機，咬牙換了一張在25歲時，一次工作中接觸到後就夢想擁有的電動床，並首次在主臥裝了電視，期待著孩子們都睡了以後，可以好好和先生躺在床上看著「Brooklyn 99荒唐分局」大笑一邊大吃零食，然後還換了一台超適合家裡有寶寶，但以前也捨不得買的超大容量又可上下分開洗的洗衣機，終於可以把四個孩子們像山一樣多的衣服，同時快速洗完。因某天突然覺得，生活的重心都是以孩子為優先了，那自己咧？所謂happy wife happy life，同理適用～快樂的媽媽才有快樂的孩子啊

#到底是想說服誰
#這花錢在自己身上後的罪惡感是怎麼回事
#雙能洗 #真的好用
#七口之家的媽媽淚謝大家當初給的意見
#妳憂鬱嗎快看 #Brooklyn99
#會笑到並軌

►2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要

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隋棠, TONY, MAX, LUCY, Olie

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