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周揚青陪羅志祥員工旅遊　網放大「男友誠實視角」：哪裡怪怪的

記者潘慧中／綜合報導

羅志祥（小豬）和周揚青感情穩定，以結婚為前提交往的兩人，女友的獨特魅力讓他動了想婚念頭，最近帶著旗下藝人和員工前往日本旅遊時，女友更是愛相隨，小倆口大方在社群網站PO出照片，似乎是彼此愛的視角，閃瞎不少網友：「怎麼覺得哪裡怪怪的？螢幕一片白欸！」

▲▼周揚青陪羅志祥員工旅遊（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

▲▼周揚青和羅志祥都在日本打卡。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

▲▼周揚青陪羅志祥員工旅遊（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

羅志祥最近辦了員工旅行，足跡遍及東京迪士尼海洋樂園、海生館、和食料理餐廳等地，大手筆犒賞員工的作風，讓不少網友好羨慕。格外引起討論的是，正當他有天晚上在東京打卡時，隔壁棚的周揚青也PO出在日本的照片，這才讓粉絲猜測他可能也帶女友一起去了。

▲▼周揚青陪羅志祥員工旅遊（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

▲▼羅志祥帶旗下藝人去日本員工旅行。（圖／翻攝自Instagram／showlostage）

▲▼周揚青陪羅志祥員工旅遊（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

周揚青27日在Instagram感性寫下：「我的右手邊是東京塔，左手邊是你。」一番看似告白羅志祥的話語，讓不少網友期待小倆口戀情早日開花結果，身穿粉色長版上衣的她，周圍似乎也冒出了不少粉紅泡泡，交往多年感情始終濃烈，羨煞許多粉絲。

▲▼周揚青陪羅志祥員工旅遊（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

▲▼周揚青陪羅志祥員工旅遊（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

▲▼周揚青陪羅志祥員工旅遊（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

▲周揚青曬出一系列男友視角美照。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

事實上，羅志祥曾坦言，周揚青的確是他想要結婚的理想對象，38歲的他逐漸改變了不婚想法，談到女友是哪一點吸引到他？他僅低調透露：「是沒有人可以贏過她的地方。」就算女友是靠著整型後的美貌才擄獲他的心，他也霸氣捍衛女友，兩人認識時，對方根本還沒整型。

▲▼周揚青陪羅志祥員工旅遊（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

▲周揚青和羅志祥感情穩定。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww、showlostage）

羅志祥的爸爸過世多年，一直以來都和媽媽相依為命，他希望未來能有多一點人加入，讓這個家庭變得更加熱鬧，他笑說媽媽很討厭做作又不大方的女生，周揚青的豪爽成了最大優點，加上兩人對婚禮要低調舉辦的想法一致，目前不急著結婚，但他透露屆時只會邀請要好的朋友參加，不走世紀豪華婚禮路線。

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周揚青, 羅志祥, 小豬

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