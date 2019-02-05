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港媳來台過年哽咽崩潰！　老公霸氣護妻「這不是妳應該做的」：家事都我來

記者田暐瑋／綜合報導

農曆新年將至，在大家開心放年假、吃團圓飯的時候，新手媳婦最難調適心情，更別說是嫁來台灣的香港媳婦，因為擔心民情習俗不同，讓這些跨國媳婦壓力大到爆表。YouTuber Ashly成為尼克家的準媳婦，卻擔心會觸犯婆家習俗，尼克則是貼心安撫，更霸氣直言：「有婆媳問題表示那個老公是廢物！」讓不少女粉絲相當感動。

Ashly第一次在台灣陪準公婆吃年夜飯，吃飯前因為擔心不懂習俗做錯事，整個人相當低潮焦慮，尼克發現後，耐心安撫她的心情，要她做自己就好，不需要為了結婚而改變個性，更不必被傳統思維綁架，逢年過節不只不用準備東西，如果除夕夜想回娘家吃飯就回去，讓她眼眶一度感動泛淚。

▲尼克談婆媳問題。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克談婆媳問題。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

對於一般人認為媳婦就該要洗衣煮飯、相夫教子，尼克更不願要求Ashly做，平常可以花錢請人來打掃就好，甚至他自己也可以分擔家事，認為這些都不是「老婆應該要做的」，而是東方重男輕女觀念延續下的陋習，至於會不會被長輩或親戚說話，他更是霸氣直言：「有婆媳問題，通常都是因為那個老公是廢物！我不准這件事發生在我們家身上，也不准發生在你身上。」

這段深情又貼心的告白讓不少女網友超羨慕，「我聽到這些一定會感動流淚」、「尼克是位好老公，Ashly要好好珍惜」、「一整個起雞皮疙瘩啦」，男網友則是也被感動，紛紛表示要向尼克學習，「尼克講的那些話我要抄起來」、「尼克真是一個好男人唷」。

▲尼克談婆媳問題。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲結果是整人計畫。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

但其實，在尼克講完這段感人告白後，他用手輕撫Ashly的臉，兩人深情對看，接著他把手一放開，驚見Ashly的臉上印了一個土色掌印，才讓網友恍然大悟這根本就是他的整人計畫，讓人笑歪了腰，狂虧：「這一定會被打死。」

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