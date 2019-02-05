蔡依林「年夜飯這樣吃」！　3關鍵吃飽又不胖…網推爆：細節超重要

記者田暐瑋／綜合報導

適逢春節過年，全家都會相聚吃圍爐，餐桌上免不了都是大魚大肉，一次10幾盤菜色是基本。許多藝人也分享自家年夜飯，蔡依林4日晚間PO出圍爐菜色，全家開心吃火鍋，但仔細一看，桌上擺著青菜、海鮮等健康食材，火鍋湯頭也非常清淡，可說是吃得飽又不容易胖的年夜飯模範。

蔡依林家的年夜飯是吃火鍋，4日晚間在IG秀出菜色，桌上擺著滿滿的綠色青菜、香菇、豆腐、蚵仔、花枝、芋頭、蝦子、醉雞等，幾乎都是天然無加工食品，只有一盤是燕餃、蟳味棒、甜不辣條的火鍋料及清淡的義大利麵，也看不到牛豬等肉類，健康程度比一般人還要高出許多。

▲蔡依林年夜飯。（圖／翻攝自蔡依林IG）



仔細一看火鍋湯頭相當清澈，就連醬料也很講究，沒有用沙茶醬等油脂含量較高的醬料，反而用辣椒醬油取代，和一般人家裡大魚大肉的年夜飯比起來，可以說是非常健康的菜色，就連網友都驚呼：這火鍋也太清淡了吧！」

吃火鍋看似清淡，其實卻有許多隱藏版地雷，舉凡像是湯頭、醬料、食材都是左右熱量高低的關鍵，如果要吃得健康，其一是選擇天然無加工，也就是可看得出原型的食材，避免餃類、貢丸等加工過的火鍋料，如果要吃就要控制數量，其二就是避免喝湯，食材在煮過後，湯裡常常會含有油脂以及鈉含量過高，都會危害人體健康，最後則是慎選醬料，沙茶醬、辣椒醬、蒜蓉醬等醬料裡都富含油脂，小小一匙就熱量爆表，盡量選擇醬油、醋或是天然辣椒來搭配，才會減少熱量產生。而蔡依林的年夜飯完全符合以上3種健康吃火鍋的要素，也難怪能維持苗條又健康的身材。

▲蔡依林年夜飯。（圖／翻攝自蔡依林IG）