健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！　他怒反擊「性騷男教練內幕」

記者田暐瑋／綜合報導

健身網紅艾瑪槓上館長！艾瑪在YouTube影片中分享當教練的經歷，自爆3年多前任職在館長開的成吉思汗，但前2小時才是新生訓練，之後的8小時都是在打掃，沒有學到東西，引起館長不滿反擊，指控她違反公司規定和教練交往，卻背叛自己員工，後來到了另一家健身房上班，又因為性騷擾男教練被炒魷魚。

艾瑪日前爆料2015年在成吉思汗工作，但只有前2小時是新生訓練，後來的8小時則是都在清掃，女廁常常有糞便噴得到處都是，或是客人滴汗在地上，她都必須清理乾淨，月休只有6天，到家往往都已經凌晨，導致身體出現問題，因為學不到東西，私底下還要自掏腰包請國手教練來訓練自己，1年後決定離職。

▲艾瑪 。（圖／翻攝自YouTube／Hot Emma）



對此，館長也在直播中反擊，每個教練一進來都會被告知要打掃，包括自己也不例外，這是對教練的要求，艾瑪在任職期間違反公司規定，和其他男教練交往，但因為經理大胖看好該名男教練有潛質，對此事睜隻眼閉隻眼，還讓艾瑪和男教練住在自己家1年，租金還算很便宜，每天下班後，大胖都會親自訓練艾瑪和男教練，沒想到如今艾瑪卻說自己沒學到東西，館長直言：「大胖很受傷。」

館長接著透露，艾瑪喜歡找國手訓練，因為對外才能說自己是國手教的，當初艾瑪要離職時，他還問了原因，對方只回：「不想打格鬥！」更讓館長傻眼反問：「當初應徵的這個就是條件，為什麼妳現在才講。」之後艾瑪才轉往另一間健身房工作。

▲館長（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



到了新的健身房工作後，館長爆料艾瑪因為摸有女友的男教練，被對方告性騷擾，才被掃地出門，「還要我講嗎？她為什麼離開，因為產生了法律糾紛。」他也直言如果自己的公司這麼糟糕，怎麼會有人願意跟，認為艾瑪現在因為是自由教練，只能靠拍影片重提此事來炒作。

引起風波後，艾瑪4日在臉書PO出提告妨害名譽的三聯單照片，寫道：「對女人而言，清白的名節比性命還重要。」雖然沒有提到她究竟是向誰提告，但不少人猜測可能和館長直播中說的內容有關。

▲艾瑪提告（圖／翻攝自艾瑪IG）

▲館長直播（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



▲艾瑪直播。（圖／翻攝自YouTube／Hot Emma）