康熙愛玩姐妹丼「一次娶4對」！　一晚「9妃連珠」極樂房事曝光

記者田暐瑋／綜合報導

《延禧攻略》、《如懿傳》等古裝劇再度讓乾隆時期的後宮秘史浮上檯面，乾隆因為多次下江南，被外界封為是好色皇帝，不過妃嬪最多的清朝皇帝卻是他的爺爺康熙，有記載的妃嬪共有70幾人，還有「八嬪臨御」、「九妃連珠」等風流韻事，一晚可以連續召9妃侍寢，甚至收了4對姐妹花來侍奉自己，讓人瞠目結舌。

康熙皇帝在位61年，後宮妃嬪人數之多堪稱清朝之最，歷史上有記載的就有70幾人，還不包括一些不知名的貴人、常在、答應。外界最愛議論的就是他「八嬪臨御」、「九妃連珠」等風流韻事，意即他一晚可以連續找8名嬪妃同房，最高紀錄還有一晚找來9位妃子侍寢，體力相當驚人。

▲康熙。（圖／翻攝自網路）



不只如此，康熙皇帝的後宮還有4對姐妹花共侍一夫，第一對是孝誠仁皇后和平妃，第二對是孝昭仁皇后和溫禧貴妃，第三對是孝懿仁皇后和佟貴妃，第四對則是宜妃和妹妹貴人郭絡羅氏。

事實上，清朝歷代祖訓規定皇帝必須在限定時間內和妃嬪完成同房，敬事房是嚴守最後一道關卡的重要單位，太監在時間一到，就會在門外高喊提醒皇帝，皇帝就算還沒結束，也得被迫中止，但這項規定也是端看皇帝個性而定，康熙帝脾氣不好，敬事房也不敢多加阻攔，因此造就了「八嬪臨御」、「九妃連珠」的現象。

▲康熙歷史劇劇照（圖／翻攝自網路）