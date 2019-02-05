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舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！　黑人傻眼：報應

記者田暐瑋／綜合報導

舒子晨（Nikita）擁有前凸後翹的D罩杯好身材，精湛舞藝更吸引不少活動找上門，她在節目上透露，自己曾上某個節目，反遭小人惡意中傷，被對方一句話就徹底封殺，從此失去演出機會，讓她超級傻眼。

舒子晨在《上班這黨事》分享曾被小人中傷的經驗，某次她和公司藝人到節目錄影，發現該節目某位女班底似乎人緣不好，但她並未多管閒事，沒想到錄完影後約1到2個月，突然接到朋友通知：「聽說你被某某製作單位封殺？」她不知所以然，當場傻眼，連自己為了什麼被封殺都不知道。

▲舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲舒子晨。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

後來舒子晨才聽朋友透露，是那位女班底四處散布消息，跟別人說她和其他藝人排擠自己，她表示自己跟那位班底連一句話都沒說，怎麼可能有所謂的排擠，後來也不想再解釋，她則是趁此機會對那位女班底喊話：「hello小姐，我可是一句話都沒跟你說！」

距離這件事發生過了1、2年，舒子晨透露該節目後來也停播，那位女班底也不在演藝圈了，瑤瑤一聽馬上想到自己也曾被封殺過，試探性問：「不會是我有遇到過的人？我之前有新聞，是那個人嗎？」不知道是不是聽到關鍵字，舒子晨立刻裝傻，引起網友討論。

▲舒子晨。（圖／翻攝自舒子晨臉書）

▲舒子晨。（圖／翻攝自舒子晨臉書）

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