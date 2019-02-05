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林志玲爆乳高空跳水美炸！　網揪「2關鍵細節」：有替身

記者田暐瑋／綜合報導

林志玲睽違8年再度登上央視春晚《春節聯歡晚會》，在倒數第五個節目爭登場，挑戰首次嘗試的水上芭蕾《綻放》，無論是擺盪跳水或是水面上的各種托舉與動作都相當到位，宛如仙女下凡。不過有網友質疑，表演許多鏡頭都是用遠拍，跳水時的腿部比例也有些不對勁，猜測有些鏡頭可能是找替身上場。

林志玲的春晚演出必須從高空一躍而下，保持身體一直線跳入水中，對於非專業選手來說難度極高，之後必須從水面下滿滿游出水面，並且在水裡展現各種美麗姿態，但有網友發現跳水時的遠拍畫面，她的腿部比例短了一些，水裡由下往上特寫的腿部畫面看起來大腿也比較健壯，似乎不是同一個人。

▲林志玲。（圖／翻攝自林志玲微博）

▲林志玲右邊的遠拍照被質疑腿部比例不對，引起替身之說。（圖／翻攝自微博）

此外，整場表演鮮少拍到林志玲臉部的特寫畫面，很多都以長鏡頭遠拍呈現，也加深外界質疑一些高難度動作有請替身上場，不過也有另一派網友表示，林志玲並非專業選手，請替身來拍無可厚非，至少她在水中的芭蕾姿態也是有下苦功，敬業精神還是令人佩服。

林志玲與武漢漢秀藝術團、湖北省體育局花樣游泳隊、湖南省體育局花樣游泳隊以及遼寧芭蕾舞團一同演出。首次嘗試水上芭蕾的林志玲，只見她看似輕易地穿梭水面中，以及與表演團隊一起完成各種高難度動作，必定下足不少苦心，也讓眾人見證姊姊相當敬業的一面，並且帶來一段高水準演出。

▲林志玲。（圖／翻攝自微博）

▲林志玲這個畫面的大腿部位被指出較健壯，有人猜測可能也是替身。（圖／翻攝自微博）

▲林志玲。（圖／翻攝自林志玲微博）

▲林志玲。（圖／翻攝自微博）

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