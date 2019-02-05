過年迎戰夫家25組大家庭！　「嫁入22年認不出長輩」狂被念…老公反應讓她心寒

記者田暐瑋／綜合報導

每逢春節過年，家家的媳婦都如臨大敵，一路要從除夕忙到初三，還要面對龐大的親戚戰隊！余皓然就是苦主，因為王中平有7個兄弟姊妺，婆婆又有6個兄弟姊妹，公公則是有12個兄弟姊妹，全部加起來就有25組家庭，過年時總會有不熟的長輩跳出來問她：「偶速隨～」如果回答不出來就會被碎碎念，讓她超級崩潰。

余皓然在節目上透露，婚後才發現王中平家人口多到爆，王中平自己就有7個兄弟姊妹，婆婆則是有6個兄弟姊妹，公公家人更多，有12個兄弟姊妹，大長輩加起來就25人，還不包括其他子孫晚輩，她回憶起結婚時奉茶就奉了1個多小時，可想見家族之大。

▲余皓然。（圖／翻攝自YouTube／超視）



因為人太多，又只有過年才會回老家，余皓然並沒有很熟悉所有的親戚長輩，只好偷吃步，看到年紀大的就叫奶奶，中年的就叫阿姨，不過每次總會有面生的長輩不讓她逃，會抓住她問：「偶速隨～（我是誰）」她如果沒在最快的速度講出正確的名字和稱謂，就會被碎念：「怎麼嫁進來10幾年還不能馬上講出來！」

余皓然接著抱怨王中平一回老家就像是脫韁野馬，把她丟下自己跑去鄰居家串門子，且還會丟下一句：「就把這當自己家，放鬆～」她只能傻眼獨自面對所有親戚，就算聽到長輩在討論不熟的話題，還是得做過去陪笑附和，王中平則是笑說：「你要教一個人游泳，最快的方式就是把他推到泳池去。」