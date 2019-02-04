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大一同學當假女友陪過年！　偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」…她甜蜜點頭了

記者田暐瑋／綜合報導

臉書上日前出現一陣「花錢雇男／女友」的風潮過年的風潮，一位外表高帥的30歲男子因為過年被長輩催促婚事煩了，商請大一就認識的女同學來假扮女友陪過年，沒想到在男生喝醉睡著後，女同學打開抽屜竟發現厚厚一疊「藏了10多年的男生真正心意」，成就一段甜蜜佳話。

兩性作家H在節目上分享，一名30歲左右又高又帥的男生，因為長期沒有交女友，爸媽雖然擔心，卻也不敢給太多壓力，但每到過年難免會問上幾句，男生索性拜託大一就認識的女同學幫忙，假扮成自己的女友，由於女同學爸媽都在國外，不需要每年都飛出國過年，也就答應了男生的要求。

▲假女友弄假成真。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲假女友弄假成真。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

到了男生南部老家後，他叮嚀女同學不要打開房間書桌的抽屜，到了圍爐當天，因為親戚們熱情敬酒，他替不會喝酒的女同學頻頻擋酒，最後不勝酒力醉倒，被抬回房間後，女同學突然想起男生的叮嚀，好奇心驅使下，偷偷打開了抽屜查看。

沒想到這一開，女同學發現裡面收藏著兩人大學上課時偷偷互傳的小紙條，還有一起去看過的電影票根，另外還有很多女生被偷拍的側拍照，厚厚一疊就被收在裡面，瞬間明白男生為什麼會請她來當假女友的真正心意，1年後他們也果真順利交往，但事後回憶此事，女生笑笑質疑這全是套路，其實自己走進了男生的陷阱。

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▲假女友弄假成真。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲假女友弄假成真。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

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