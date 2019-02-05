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3命理師認證！2019「這2生肖」是財運、戀愛運雙料王　桃花開到你會怕

娛樂中心／綜合報導

大年初一恭喜發財！除了財運之外，新的一年感情運勢如何也是不少人關心重點，2大命理師以生肖來分析豬年感情運最佳的前4名，其中又以屬龍和屬狗的人最強運，不只財運好到擋不住，就連桃花也是朵朵開，甚至還有找到真命天子天女的可能。

據《三立新聞》報導，知名命理師譚秀珠解密豬年桃花運前4名，第4名是屬虎的人，但男女有別，女生人緣好又有好桃花，還會有貴人幫忙，但反觀男生就比較吃虧，遇到的可能都是爛桃花，而同樣位居第4的還有屬馬，也有可能會遇上桃花劫，必須靠紫水晶來擋災。

第3名則是屬狗的人，除了人緣好，遇事能逢凶化吉外，豬年也有很大可能找到對的另一半；第2名則是屬鼠的，會遇到桃花貴人，且不論是單身或已婚，桃花都不會只開一朵；冠軍則是屬龍的人，不分男女都有可能會走入禮堂，但也有發生搶婚的可能，至於已婚者則要小心有第三者的介入。

▲命理大師謝沅瑾。（圖／記者周姈姈攝）

▲命理大師謝沅瑾。（圖／記者周姈姈攝）

《ETtoday》也採訪到命理大師謝沅瑾，桃花最旺的第3名是1994年屬狗，建議掌握機會多參加一些交友活動，或是透過朋友介紹，很適合在今年結婚；第2名是1990年屬馬，不管是男生還女生的表現都很不錯，如果已經結婚了，要多注意自己的人際關係，會成為一個很大的財運助力，但如果是單身，更要好好把握機會，因為今年會是桃花運最旺的年份。

冠軍則是1984年屬鼠，且桃花運還跟貴人運相輔相成，假如已經結婚了，不妨把「桃花運」視為事業上的助力，但屬鼠的女生這個年份可能會有愛慕者出現，要小心爛桃花，謝沅瑾提醒，只要掌握好自己的基本原則，讓人際關係能夠維持良好的互動。

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,大樂透。（圖／記者李毓康攝）

▲刮刮樂。（圖／記者李毓康攝）

對比財運最佳的生肖，知名民俗專家楊登嵙老師指出，最有偏財運的生肖則是屬龍和屬狗，建議不妨去試一下手氣。而綜合財運和愛情運勢來看，榮登雙料王的就是屬龍和屬狗的人，可說是雙管齊下，事業愛情兩得意，屬這兩個生肖的朋友不要放棄豬年這個大好機會哦。

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