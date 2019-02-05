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沈月「無P圖全身照流出」！　粗腿55身被打回原形…網看傻：不敢相信

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星沈月憑《致我們單純的小美好》、新版《流星花園》走紅，身材嬌小的她在登上春晚時，穿著有如恨天高般的高跟鞋演出，腳板凹成90度，整雙腿變得纖細修長，不過有網友挖出她私底下穿著平底鞋的未修圖照，發現她的腿部比例較為粗壯矮短，心疼直呼：「女明星真的好辛苦！」

沈月在春晚上，穿著10公分的超細高跟鞋演出，身高秒變成170公分，讓整雙腿變得相當修長，卻也讓人心疼，但有網友找出她過去出席活動時的未修圖照，發現她的雙腿在沒修圖前顯得粗壯，比例也並不修長，雖然靠著高跟鞋能稍微修飾，不過還是能看出小腿肌肉頗為發達，認為這是她每次都要穿著超高跟鞋的原因。

▲沈月。（圖／翻攝自微博）

▲沈月修圖前後照。（圖／翻攝自微博）

也因為修圖照，沈月曾經登上微博熱搜冠軍，還有人開玩笑建議她可以開設P圖教學班，但也有人緩頰，認為雖然照片是她本人沒錯，卻不代表是她親手修的圖，猜測也有可能是官方代為修飾，另外有粉絲公開她的全身影片，替她澄清網傳的修圖前照片應該是角度和燈光問題，她其實比例並不差。

▲沈月。（圖／翻攝自微博）

▲沈月（右）和鄭爽穿同款制服的對比照。（圖／翻攝自微博）

沈月拍完《致我們單純的小美好》後，為了演出《流星花園》杉菜一角，被劇組要求要再瘦一些，於是努力減肥，讓身材變得纖瘦許多。她最近又馬不停蹄的接著拍新戲，被路人捕捉到拍攝現場照片，雖然一頭黑色短髮沒什麼變，臉蛋卻明顯瘦了許多，下顎線條變得明顯，下巴更是成了尖V形狀，雖被盛讚變得更漂亮，卻也讓粉絲有些心疼。

▲沈月。（圖／翻攝自微博）

▲沈月穿超高高跟鞋。（圖／翻攝自微博）

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

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