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勝利夜店員工再爆「代客撿屍」　拖酒醉女進房全壘打⋯私密片群組瘋傳

記者蕭采薇／綜合報導

南韓團體BIGBANG成員勝利入伍在即，卻在近日接連被爆出他所投資經營的夜店「BurningSun」涉嫌性暴力、賄賂警察的負面醜聞，爭議雪球越滾越大。繼「夜店VIP室裡供人吸毒」後，前員工3日再爆料，表示除了非法藥物外，之所以會發生這樣的事情，是因為店內有「把喝醉女生帶到房間給VIP滿足」的慣例。

▲▼南韓知名夜店「Burning Sun」由勝利參與經營，員工爆料店內有「把喝醉女生帶到房間給VIP滿足」的服務。（圖／翻攝自《Dispatch》）

▲南韓知名夜店「Burning Sun」由勝利投資，近來捲入性醜聞和暴力爭議事件。（圖／翻攝自臉書）

先前 「Burning Sun」前職員就向韓媒爆料，夜店的專門出入口旁有設置一個VIP室，該房間只能給特別的客人使用，「VIP室裡公然吸毒，這是大家都知道的秘密。」3日韓媒《Dispatch》在爆震撼彈，表示VIP室還有另一個用途，就是員工會將喝醉的女生「代撿屍」到房內給VIP客人「享用」，期間也會使用非法藥物助興。

《Dispatch》PO出夜店工作人員的對話紀錄，夜店經理MD1先是說到：「VIP房的客人要一個辣妹過去。」另一名夜店經理MD2則回覆：「好的，我去找一個來。」此時MD1回復道：「快點找一個！長得好看就可以了！」MD2問道：「要找一個喝掛的嗎？」MD1則說：「可以幫我全壘打就好。」這似乎也呼應了事件導火線，夜店女客被拖行至VIP房的原因。

▲▼南韓知名夜店「Burning Sun」由勝利參與經營，員工爆料店內有「把喝醉女生帶到房間給VIP滿足」的服務。（圖／翻攝自《Dispatch》）

▲「Burning Sun」員工對話，夜店經理指示「VIP房要找一個辣妹過去」。（圖／翻攝自《Dispatch》）

此外，員工再那出另一組對話紀錄爆料，一名主管在群組說道：「看到他們在那個房間做X了。」三個夜店經理興奮回道：「怎麼看到的？」、「哇！是真的耶！」指稱雖然不知女子意願，但VIP房內的私密影片都已在員工之間流傳。員工們甚至會透過監視器替VIP客人選妃，稱「這個身材好但臉不好看」、「那邊那個女生狀態不好，帶走她。」

▲▼南韓知名夜店「Burning Sun」由勝利參與經營，員工爆料店內有「把喝醉女生帶到房間給VIP滿足」的服務。（圖／翻攝自《Dispatch》）

▲「Burning Sun」員工群組討論VIP房內私密影片。（圖／翻攝自《Dispatch》）

報導指稱，夜店員工表示，只要協助VIP客人順利「全壘打」，就能增加對方回訪的意願，因此夜店經理甚至會提供非法藥物供客人助興。《Dispatch》更表示這已經是店內不成文的重要業務之一，並在標題寫道「只有勝利不知道」。ˇˊ不過網友對事件反應兩極，也有人認為爆料越來越多，也可能是前員工狹怨報復。

▲▼南韓知名夜店「Burning Sun」由勝利參與經營，員工爆料店內有「把喝醉女生帶到房間給VIP滿足」的服務。（圖／翻攝自《Dispatch》）

▲「Burning Sun」員工透過監視器畫面代VIP客人「選妃」。（圖／翻攝自《Dispatch》）

南韓知名夜店「Burning Sun」由勝利參與經營，卻在近日爆出店家涉嫌性暴力、賄賂警察以及吸毒等的負面醜聞，事件延燒多日，連YG社長梁賢碩都出面澄清「勝利與此事無關」，但網友並未買單。她的妹妹也在貼出一則影片，標題寫著「反轉的影片」，內容控訴自稱受害者的金姓客人其實才是加害人，妹妹請大眾「幫幫我哥哥」，2日接近深夜，勝利也首度出聲：「近日發生和我有關的事件，讓各位感到不悅以及擔心，我在此向所有人鞠躬致上歉意。」

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