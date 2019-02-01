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亞莉安娜搶救落漆刺青「加兩個字」　日網一看傻眼：這下更GG！

記者蕭采薇／綜合報導

西洋小天後亞莉安娜（Ariana Grande）習慣用刺青紀錄生活重要大小事，各自都有其代表意義，日前她推出新歌《7 rings》，描述自己幫6個姊妹一起買了友誼戒指，她也決定將這首歌名刺在手心。她選擇用翻譯的日文漢字「七輪」當場成了燒肉，被網友糗翻。亞莉安娜加了「兩個地方」做出補救。

亞莉安娜刺青糗翻。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

▲亞莉安娜（Ariana Grande）搶救刺青又悲劇了。（翻攝自亞莉安娜IG）

亞莉安娜日前在推特上透露，自己將《7 rings》的日文刺在手上，但因為「七つの指輪」（日文，意指七個戒指）太多字，所以選擇縮寫成「七輪」刺在手心。沒想到亞莉安娜才PO出刺青成果沒多久，就有許多日本網友留言告訴她「真相」，日文的七輪指的是炭火、炭烤，也有日式燒肉的意思，和她原本想刺的「7個戒指」意義完全不同。

亞莉安娜手心刺青糗翻。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

▲亞莉安娜將「七輪」刺在手上，卻是日文燒肉的意思。（翻攝自亞莉安娜IG）

雖然亞莉安娜後來迅速把刺青照給刪了，但糗翻天的「證據」還是被網友瘋傳，她本來也跳出來表示，不會讓這樣的糗樣在手上維持太久。本以為亞莉安娜是要將刺青消除，但她在下方加上「指」、「♡」，合起來變成「七指輪♡」，且寫道：「謝謝刺青師幫我解決了這個問題。」

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande）搶救刺青又悲劇了。（翻攝自亞莉安娜IG）

▲亞莉安娜搶救刺青又悲劇了，變成「炭火燒手指」。（翻攝自亞莉安娜IG）

雖然不是燒肉了也更貼近原意一點，還是讓不少看得懂漢字的網友笑道：「怎麼還是怪怪的？」更有人說，如果換一個方向看就變成「七輪指♡」，是「炭火燒手指」的意思。不過也有粉絲認為，刺青在亞莉安娜身上，她自己願意接受就好，不需要其他的批評和嘲笑，目前亞莉安娜也再次刪除了這則貼文。

亞莉安娜手心刺青糗翻。（圖／翻攝自亞莉安娜IG）

▲亞莉安娜新歌《7 rings》描述自己與6個姊妹的故事。（翻攝自亞莉安娜IG）

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