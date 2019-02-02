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雷／《天空之城》結局神呼應！藝瑞、宇宙決定OO　慧娜親母現身是她

記者蕭采薇／綜合報導

韓劇《SKY Castle天空之城》演出韓國上流社會和升學壓力的黑暗面，劇情引人入勝，收視率節節攀升，打破《鬼怪》創下的有線台收視紀錄。20日大結局，不僅姜藝瑞，包括黃宇宙和雙胎胞車書俊、車基俊，都決定自請退學，不要再讓人生受到升學控制。李秀林的小說也完成了，書名就叫《再見，天空之城》呼應了眾人的結局。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲《Sky Castle天空之城》藝瑞走向了新人生。（圖／翻攝自JTBC）

金珠英涉嫌殺害金慧娜入獄後，韓瑞珍到監獄找她，金珠英對她說：「伯母你跟慧娜的死無關嗎？那孩子，她為什麼要讓藝瑞不及格呢？」指控因為韓瑞珍不讓金慧娜和父親相認，才讓她產生了報復姜藝瑞的心情，因而走向悲劇。金珠英對著韓瑞珍怒吼：「殺死慧娜的是伯母和我！妳以爲你和我不一樣嗎？伯母和我都一樣！」

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲《Sky Castle天空之城》金珠英認為慧娜是她和韓瑞珍一起殺死的。（圖／翻攝自JTBC）

雖然不是真正的殺手，但這番話也讓韓瑞珍頓悟，自己對金慧娜的態度讓這孩子導致這樣的結局。韓瑞珍想起金慧娜發燒時，在糊裡糊塗間對著她叫「媽媽！」不過這段劇情曾經讓不少人以為韓瑞珍才是金慧娜的生母，但編劇在此作出解釋，其實真的是金慧娜在半夢半醒間認錯人，並非是「調包孩子」狗血故事情節。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲慧娜的親生母親，真的不是韓瑞珍。（圖／翻攝自JTBC）

車民赫因為妻兒離家出走陷入憂鬱，卻又放不下大男人的面子，只好和「Sky Castle」的其他男人們訴苦。但眾人卻對他說：「你是犯了多少錯，孩子才要離家出走啊？」車民赫藉著酒意，一人回到家後大哭。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲慧娜的死讓黃宇宙想通了，升學不再是人生唯一的事。（圖／翻攝自JTBC）

另一方面，洗刷冤屈後的黃宇宙，向父母提了了退學的想法。黃宇宙說：「慧娜就這樣走了，在監獄的這段時間，我認清成績和學校都不是最重要的事情。我是誰？以後要怎麼活下去？這才是重要的，而我需要時間思考。」儘管黃家父母建議可以先休學，但宇宙婉拒父母的建議了，決定選擇自己的人生。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲黃宇宙決定退學。（圖／翻攝自JTBC）

車民赫哭著哭著睡著了，醒來後太太盧勝惠回到了家中。他一開始還擺出架子假裝不在意對方，直到盧勝惠拿出簡訊，才知道自己前一晚酒醉後，傳了簡訊對妻子說道：「沒有了妳，我好寂寞，心好痛。妳趕快回來吧，我不能沒有你。」

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲盧勝惠拿出車民赫酒醉時所發的簡訊。（圖／翻攝自JTBC）

車民赫本來還自誇：「這麼醉了還是一個字都沒有拼錯呢！」但盧勝惠提出要求，要是希望她和孩子們回家，條件就是不再干涉他們的學習，「你和我玩就好了，孩子就相信他們吧！」盧勝惠更說道：「雙胞胎兄弟說『沒有爸爸更幸福』，我聽了這樣的話，心痛了一個晚上。我擔心你，以後真的變成孤獨的人。」這讓車民赫眼淚潰堤，抱著妻子說道：「可是那個金字塔，我一個人丟不掉。」意即答應了妻小的要求，只要回家，就不再要求他們成為「金字塔的頂端」。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲盧勝惠面對丈夫不再軟弱。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲車民赫終於讓步，求妻兒回家。（圖／翻攝自JTBC）

隨著姜俊尚提出離職，以及姜藝瑞休學，韓瑞珍一家決定搬離「Sky Castle」。陳珍熙知道後，先是說道：「藝瑞退學這樣是真的想不到，你們15年來怎麼生活過來的，我都知道。要我的或絕對放棄不了。」但韓瑞珍說：「是你的話，一定會更早讓宇宙重獲自由。」陳珍熙聽完知道她已經悔改，於是拉著韓瑞珍的手說：「你們走了，這裡就變得空蕩蕩了啊！」

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲韓瑞珍一家決定搬離「Sky Castle」，陳珍熙不捨。（圖／翻攝自JTBC）

姜藝瑞退學後，決定不去補習班而是自主學習，並且排了滿滿的日程表，一天都沒有休息。反而是韓瑞珍看了之後，要姜藝瑞不要把自己逼太緊，需要安排時間放送。母女擁抱，關係重修舊好。此外，黃宇宙也離開了學校，並且留下了藝瑞祝他幸福的紙條。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜藝瑞和韓瑞珍母女關係重修舊好。（圖／翻攝自JTBC）

同學看到黃宇宙離開引起一陣騷動，讓老師生氣的說：「不要看了！像那樣的人，是考不上S.K.Y的！」這番話讓車基俊聽了很不滿，對老師嗆聲：「去不了S.K.Y就不是人了嗎？」最後把考券丟掉，車書俊聽到後，決定追隨弟弟，同學們也紛紛響應，一起背著書包離開，在門口搭著黃宇宙的肩膀大喊：「我們從考試逃出了！」

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲黃宇宙離開了學校，同學們也決定跟著「試驗逃出」。（圖／翻攝自JTBC）

修復關係的不只韓瑞珍和姜藝瑞母女，還有姜俊尚和韓瑞珍夫妻。韓瑞珍對姜俊尚說道：「如果我對慧娜更好一點，也許不會發生這樣的事了，老公對不起。」姜俊尚則說：「讓妳變成這樣的人是我，對不起，我才要道歉。」夫妻倆久違的擁抱，並約定「明天和藝瑞藝彬 一起去看慧娜吧！」

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜尚俊和韓瑞珍夫妻互相道歉。（圖／翻攝自JTBC）

姜家一家四口到了金慧娜的靈前，並把家族合照放了上去，象徵與金慧娜是一家人。姜藝彬哽咽說：「姊姊，我考了班上第七名，我做得很好吧！」姜藝瑞則說：「姜慧娜啊！討厭妳，是我對不起妳。」而這聲稱呼，也代表了慧娜終於認祖歸宗，同時鏡頭也帶到，不只一家四口，車家的奶奶也來了。韓瑞珍也決定修復與原生家庭的關係，在婚後首度打了電話回家說：「爸，我是美香。」

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜家一家人一起到慧娜靈前。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲藝瑞對慧娜道歉，並叫她「姜慧娜」。（圖／翻攝自JTBC）

車世麗靠著經營夜店賺進了第一桶金，她把支票帶回家交給父母，並說道：「自己賺錢才知道，爸媽送我去讀書有多辛苦。」車世麗也對一向嚴肅的爸爸車民赫說：「爸爸還沒有來我的club玩過呢！開幕你會來吧？」車民赫不但答應，還起身跟著車世麗學跳舞。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲車世麗靠著經營夜店賺進了第一桶金，她把支票帶回家交給父母。（圖／翻攝自JTBC）

正當所有家庭都和樂融融之際，金珠英搭上囚車移送，過去的共犯一個個上車，對她大吼：「妳這樣算什麼，不是說不會有事的嗎？」令人驚訝的是，趙老師也出現在車上，隨著回憶畫面，也揭露當初就是金珠英唆使趙老師改車，殺害自己的老公卻造成女兒智力受損。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲趙老師和金珠英的過往關係終於揭曉。（圖／翻攝自JTBC）

李秀林的小說完成了，書名就叫《再見，天空之城》。她把書送給朴英才，而這時朴英才終於有了笑容，他說：「即使當初最後我去了首爾大，那也是不對的，因為那不是屬於我的。」英才的爸爸朴秀昌也對李秀林說：「我兒子開始讀書了，想要學習青少年心理。」

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲朴英才重新有了笑容。（圖／翻攝自JTBC）

姜藝瑞退學後，雙胞胎車書俊和車基俊和她一起學習，氣氛非常融洽。車民赫一度老毛病犯了想進去看他們學習，卻被老婆趕去和女兒一起洗菜、跳舞。此外，黃宇宙決定要去旅行，送別的畫面讓人想到第一集李明珠要去旅行的橋段，代表了當人有了不同的選擇，就有了不同結局。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜藝瑞和雙胞胎都退學了，三人一起自主學習。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲黃宇宙決定一個人去旅行。（圖／翻攝自JTBC）

在韓瑞珍一家被搬出前，「Sky Castle」四個女人又聚在了一起，此時終於沒有各懷鬼胎，終於輕鬆的彼此相處。三人問李秀林說：「書賣得好嗎？」李秀林笑說：「印了2000本沒賣掉。」不過李秀林的小說其實已經在媽媽、主婦間開始流傳。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲「Sky Castle」四個女人聚在一起，此時終於沒有各懷鬼胎。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲李秀林的小說在媽媽、主婦間開始流傳。（圖／翻攝自JTBC）

李秀林帶了金珠英的女兒K看她，並告訴金珠英：「我爸媽開的育幼院，旁邊有格療養院，我會把K安置在那裡。」金珠英流著淚問道：「妳為什麼願意這麼做？」李秀林說：「哪有什麼理由呢？」她對金珠英說：「K在裡面有了朋友，妳也早點出來跟K一起生活吧！」而這個朋友就是秋天。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲金珠英見到女兒K落淚，李秀林承諾會照顧她。（圖／翻攝自JTBC）

韓瑞珍一家搬走後，又有了新的家庭搬進來。新住戶閔再英說，自己的老公是珠南大學新來的整形醫生，「我本來是牙科醫生，但為了孩子學習辭職了。」和韓瑞珍過於相似的背景讓李秀林、盧勝惠、金珠英都嚇一跳。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲「Sky Castle」搬來了新住戶閔再英。（圖／翻攝自JTBC）

閔再英又問道：「你們都幫孩子找了學習指導員嗎？」讓她們哈哈大笑說：「我們的孩子退學了！」這樣閔再英非常不解，不屑的說：「你們真是天然紀念物！」而這也是韓瑞珍曾經對李秀林說過的話，前後劇情又再次呼應。

▲▼《Sky Castle天空之城》20集大結局。（圖／翻攝自JTBC）

▲黃宇宙去旅行後，持續都和姜藝瑞聯絡。（圖／翻攝自JTBC）

最後劇情彩蛋停留在黃宇宙傳了自己在沙漠旅行的照片給姜藝瑞，顯示兩人持續有在聯絡，讓不少觀眾大喊：「拜託再一起！」更有劇迷看著黃宇宙有如男團般的照片，以及他現實生活偶像男團一員的身份笑說：「宇宙回來後可能就成為練習生，最後宣告要以男團SF9出道了吧！」

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