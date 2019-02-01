TWICE也有這種煩惱！　志效吐真心話：擔心粉絲看膩我們

記者蕭采薇／綜合報導

近兩三年來南韓選秀節目一檔一檔誕生，但JYP娛樂卻其道而行，推出《超級實習生》節目不找偶像、藝人，而是徵選公司真正需要的演藝圈幕後人才。TWICE隊長志效在節目上提問：「希望TWICE在2019年能夠有哪些形象上的改變？」並透露擔心粉絲看膩的煩惱。

▲《超級實習生》志效透露擔心粉絲看膩TWICE。（圖／翻攝自Mnet）

進入南韓大型娛樂公司是不少人的夢想，卻不得其門而入。JYP娛樂和Mnet電視台選秀節目合作《超級實習生》節目，不看學經歷，只看參賽者是否具備演藝圈幕後人才的能力與特質，最終將選出一人成為JYP娛樂正式員工。

▲TWICE一直以來走開朗甜美的形象。（圖／翻攝自TWICE IG）

節目上TWICE和參賽實習生見面，隊長志效提問道：「希望TWICE在2019年能夠有哪些形象上的改變？」並透露她們一直以來都是走開朗甜美風路線，擔心粉絲們已經看膩了這樣的風格，「成員們一直苦惱每次活動的形象改變。」

▲TWICE一直以來走開朗甜美的形象。（圖／翻攝自TWICE IG）

志效的話也讓歌迷們震驚：「即使已經是這樣的大勢，還是會有這樣的煩惱啊。」有參賽者建議，可以在歌中加入更多的敘事性；也有參賽者表示，TWICE可以更突顯想成為歌迷朋友的心意，「沒有人會看膩自己十年的朋友。」