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韓偶像「見過本人」公認最美8年都有她！　網驚：根本女團進化史

記者蕭采薇／綜合報導

若是說到平均顏值最高的職業，「南韓偶像」絕對名列前茅，不過在「同業」們的心中，到底誰又是最強外貌呢？韓媒邀請140位不具名的偶像投票，今年度由TWICE子瑜以及「臉蛋天才」車銀優拿下第一名。不過在這冠軍之外，少女時代潤娥的「不敗傳說」也一樣成為話題。

▲▼少女時代潤娥連續8年都登上「偶像票選最美女偶像」前五名，今年冠軍是子瑜。（圖／番攝自IG）

▲潤娥（右）連續8年都登上「偶像票選最美女偶像」前五名，今年冠軍是子瑜（左）。（圖／翻攝自IG）

從2011年開始就年年有類似這類的票選，當年就是由潤娥得到「偶像公認最美同業」的冠軍，此後到2018年年潤娥每年都仍出現在榜單前五名。儘管一起上榜的從具荷拉、Dara、昭熙，變成了秀智、Krystal、娜恩、雪炫，又變成了Irene、子瑜、張元英，潤娥8年來始終屹立不搖。

▲▼少女時代潤娥連續8年都登上「偶像票選最美女偶像」前五名，今年冠軍是子瑜。（圖／番攝自IG）

▲一起上榜的女偶像改朝換代，但潤娥始終都在「偶像票選最美女偶像」前五名。（圖／翻攝自IG）

這樣的結果也引起網友熱烈討論，包括稱讚：「潤娥的美真的是歷代級！」也有人半開玩笑的感嘆說道：「光是看跟潤娥一起上榜的偶像，就幾乎可說是KPOP女團十年來的演變歷史了。」但也一致認同這樣的結果，讚爆：「果然是潤娥！」

▲▼韓星少女時代潤娥 平面媒體聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲潤娥是公認的美女。（圖／資料照／記者張一中攝）

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少女時代, 潤娥, TWICE, 子瑜

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