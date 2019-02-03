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太妍久違PO家人合照　大眼親妹「正面對比」網讚爆：一家神基因！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女子天團少女時代（SNSD）隊長太妍長相甜美、身材嬌小，卻有著爆發力十足的天籟嗓音，而小9歲的妹妹金夏妍跟姊姊一樣有清亮甜美的嗓音，近來也開始在YouTube上傳翻唱影片。事實上太妍一直以來都很保護家人的隱私，但適逢闔家團圓的日子，她久違的在IG放上和哥哥及妹妹的合照。

太妍妹妹金夏妍唱歌。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍相當保護家人。（圖／翻攝自太妍IG）

同樣過舊曆年的南韓，和華人社會一樣近來正在歡度新年，平時工作忙碌的太妍也終於有機會和家人團聚。她上傳與哥哥和妹妹的合照，並抱著家中兩隻小狗，寫下：「這是我唯一的室友。」此外還有一張與哥哥的單獨合照，兄妹倆同樣瞪大眼睛，搞笑寫道：「哥哥是另一個我，我是哥哥的另一個哥哥。」

▲▼太妍和哥哥、妹妹合照。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍和哥哥合照。（圖／翻攝自太妍IG）

夏妍則是露出一雙和兄姐同樣漂亮的大眼，三兄妹被稱讚是「神基因」。事實上，1998年出生的金夏妍被傳是SM娛樂的非公開練習生，未來可能將跟著姊姊的腳步出道。過去金夏妍被太妍保護得很好，鮮少在鏡頭前露面，直到年滿20歲，自去年6月起在Youtube公開翻唱歌曲的影片，至今已翻唱IU《BBIBBI》、防彈少年團《酒窩》，TWICE夯歌《YES or YES》等歌曲。

▲▼太妍和哥哥、妹妹合照。（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍和哥哥、妹妹合照。（圖／翻攝自太妍IG）

太妍一家兄妹都對音樂很有興趣，哥哥不僅會彈吉他，自從在《I》MV露臉後，斯文秀氣的外型也擄獲不少粉絲的心，一家人的高顏值也引起討論。不過太妍相當保護家人，曾為了保護家人硬起來提告，不希望哥哥與妹妹被酸民打擾，因此已經許久沒有上傳與家人的合照。

太妍妹妹金夏妍唱歌。（圖／翻攝自Youtube／Conveyor Sounds）

▲太妍妹妹金夏妍唱歌。（圖／翻攝自Youtube／Conveyor Sounds）

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關鍵字

少女時代, 太妍, 夏妍, 金夏妍

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