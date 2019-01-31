ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

把歌讓給IZ*ONE被嘆「錯失大紅機會」　CLC認：音都錄好了⋯

記者蕭采薇／綜合報導

日韓限定女團IZ*ONE出身自節目《Produce 48》，雖然一開始聲勢比不上前兩季，但她們出道曲《La Vie en Rose》沒有選擇可預期的清純少女風，讓歌迷耳目一新，反而因此而爆紅。但後來該歌曲被發現本來是要給7人女團CLC演唱，CLC近期也委婉的證實了此事。

▲▼南韓女團CLC。（圖／CFP）

▲南韓女團CLC睽違一年多回歸。（圖／CFP）

CLC相隔一年，30日帶著新輯《No.1》回歸。記者會上被問到錯失《La Vie en Rose》一事，被網友稱讚「聲音超適合那首歌」的主唱睿恩坦言：「因為已經錄完音，之後聽到（歌給了IZ*ONE）的消息雖然很驚訝，但其實也是音樂圈常有的事。雖然感到可惜，但不會難過。」也稱讚道：「我覺得這首歌找到更好的主人。」

▲▼南韓女團CLC。（圖／CFP）

▲南韓女團CLC睽違一年多回歸。（圖／CFP）

《La Vie en Rose》由舞團「Freemind」編舞，她們在IZ*ONE出道後上傳練舞室影片，有著一開始招牌的花瓣編舞，也有彩元靠著咲良跟仁美手搭的橋前進的畫面，當然brigde部分，由恩菲站在C位的強烈編舞也少不了，基本上原版跟IZ*ONE版本只有些微差距。

▲▼2018MAMA日本場，IZ*ONE。（圖／ETtoday）

▲IZ*ONE出道曲《La Vie en Rose》獲得非常好的成績。（圖／CJ E&M提供）

不過編舞版的背景音樂，在短短一分鐘的影片中，有粉絲神通廣大聽出各成員的part，有真先唱開頭，依序是丞延、Elkie、睿恩、恩彬，在上述強烈編舞的恩菲部分，原來是主唱承姬負責，最後是泰籍成員Sorn。韓網留言道：「CLC孩子們太可憐了，歌都錄好了，甚至聽說還練習了拿著玫瑰花的編舞」、「CLC錯失了大紅的機會了」為她們感到可惜。

▲▼IZ*ONE。（圖／環球唱片提供）

▲IZ*ONE出道曲《La Vie en Rose》獲得非常好的成績。（圖／環球唱片提供）

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

等了一年半！NU’EST更新「旼炫自拍照」　粉淚崩：歡迎回家

鄭雨盛17年前「暖男笑容」　救了2歲金香起的演藝事業危機

直擊／等了快27年！粉絲等9小時接機　Mr.Children櫻井和壽笑了

「韓流始祖」單飛後粉絲剩不到十分之一　安七炫：人氣只是泡沫

「宇宙最強賽亞人」相隔26年現身　《七龍珠》鳥山明：連我都差點忘了他

《天空之城》廉晶雅現實老公也是醫生　照片曝光網驚：姜俊尚本人！

「千年一遇美少女」橋本環奈：我想死！　12青少年網聚相約安樂死

9天連假追劇剛剛好！　《天空之城》確定新年台灣上架播出

具荷拉前男友「先動手」狠踹、威脅公開私密片　檢方出手給渣男痛快

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍

快訊／葉子楣交往26年醫生男友猝死！　搭機心臟病發…她頓失老伴

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

IZ*ONE, Produce 48, CLC

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 日本熱銷300萬冊國民讀物《溫泉屋小女將》　劇場版感動新海誠
  2. 最佳男友模範！　要怎樣的婚禮？林彥俊「寵溺回答」女粉全融化
  3. 把歌讓給IZ*ONE被嘆「錯失大紅機會」　CLC認：音都錄好了⋯
  4. 高以馨遭歹徒清空2帳戶　警局哭慘：騙錢的人都下地獄！
  5. 消失的海拔最高人氣公車6506！《三天兩夜》紀錄最後身影
  6. 黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧
  7. 小女童熊抱溫昇豪大喊哥哥！他送暖偏鄉笑到眼睛看不見
  8. 華莎開高岔被罵翻！「只想帥氣，用心準備後下台哭了」
  9. 「韓流始祖」單飛後粉絲剩不到十分之一　安七炫：人氣只是泡沫
  10. 隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366