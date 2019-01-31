把歌讓給IZ*ONE被嘆「錯失大紅機會」　CLC認：音都錄好了⋯

記者蕭采薇／綜合報導

日韓限定女團IZ*ONE出身自節目《Produce 48》，雖然一開始聲勢比不上前兩季，但她們出道曲《La Vie en Rose》沒有選擇可預期的清純少女風，讓歌迷耳目一新，反而因此而爆紅。但後來該歌曲被發現本來是要給7人女團CLC演唱，CLC近期也委婉的證實了此事。

▲南韓女團CLC睽違一年多回歸。（圖／CFP）

CLC相隔一年，30日帶著新輯《No.1》回歸。記者會上被問到錯失《La Vie en Rose》一事，被網友稱讚「聲音超適合那首歌」的主唱睿恩坦言：「因為已經錄完音，之後聽到（歌給了IZ*ONE）的消息雖然很驚訝，但其實也是音樂圈常有的事。雖然感到可惜，但不會難過。」也稱讚道：「我覺得這首歌找到更好的主人。」

▲南韓女團CLC睽違一年多回歸。（圖／CFP）

《La Vie en Rose》由舞團「Freemind」編舞，她們在IZ*ONE出道後上傳練舞室影片，有著一開始招牌的花瓣編舞，也有彩元靠著咲良跟仁美手搭的橋前進的畫面，當然brigde部分，由恩菲站在C位的強烈編舞也少不了，基本上原版跟IZ*ONE版本只有些微差距。

▲IZ*ONE出道曲《La Vie en Rose》獲得非常好的成績。（圖／CJ E&M提供）

不過編舞版的背景音樂，在短短一分鐘的影片中，有粉絲神通廣大聽出各成員的part，有真先唱開頭，依序是丞延、Elkie、睿恩、恩彬，在上述強烈編舞的恩菲部分，原來是主唱承姬負責，最後是泰籍成員Sorn。韓網留言道：「CLC孩子們太可憐了，歌都錄好了，甚至聽說還練習了拿著玫瑰花的編舞」、「CLC錯失了大紅的機會了」為她們感到可惜。

▲IZ*ONE出道曲《La Vie en Rose》獲得非常好的成績。（圖／環球唱片提供）