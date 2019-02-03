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《天空之城》CP成真？金炳哲、尹世雅傳曖昧　友爆：眼神不尋常

記者蕭采薇／綜合報導

　

　

！！！！！！以下有劇情雷！！！！！！！！！

　

　

韓劇《SKY Castle天空之城》演出韓國上流社會和升學壓力的黑暗面，劇情引人入勝，收視率節節攀升，打破《鬼怪》創下的有線台收視紀錄。劇中扮演車家夫婦的45歲金炳哲和41歲尹世雅，在最後一集性格反轉，放閃成為模範夫妻，如今也傳出兩人真的有曖昧。

▲▼《SKY Castle天空之城》飾演車家夫婦的45歲金炳哲和41歲尹世雅，傳出真的有曖昧。（圖／翻攝自JTBC）

▲《SKY Castle天空之城》飾演「車家夫婦」的金炳哲和尹世雅，傳出真有曖昧。（圖／翻攝自JTBC）

金炳哲飾演的車民赫教授，一開始是個相當獨裁的丈夫、父親，飾演其妻子盧勝惠的尹世雅只能百般忍耐，最後終於為了保護三個孩子硬起來，不僅敲掉車民赫引以為傲的金字塔自習室，還提出離婚、帶著三個孩子離家出走。在最後一集中，車民赫終於坦承離不開妻小，並承諾不再干孩子們的學習，反轉成為愛妻愛兒的好爸爸。

劇中的甜蜜氣氛延伸到戲外，金炳哲和尹世雅日前一同參加JTBC特別節目《天空之城Behind：願意接受嗎？》錄製，被主持人問道：「兩人是否有戀愛的可能性時？」這時同為嘉賓的趙在允搶著說：「在拍攝現場，他（金炳哲）看向尹世雅的眼神就不尋常。」

▲▼《SKY Castle天空之城》飾演車家夫婦的45歲金炳哲和41歲尹世雅，傳出真的有曖昧。（圖／翻攝自JTBC）

▲金炳哲向有人承認對尹世雅有好感。（圖／翻攝自JTBC）

趙在允接著說：「我還問過『世雅怎麼樣？』他回答，『我是當然願意了』兩個人的關係很微妙，希望能好好相處。」曝光了金炳哲和尹世雅的曖昧關係，他們也不避嫌的表示，拍攝時遇到尹世雅生日，金炳哲把拍攝現場道具箱密碼改成了她的生日，而尹世雅在電話中要求金炳哲唱生日快樂歌，對方也是二話不說地答應了。

▲▼《SKY Castle天空之城》飾演車家夫婦的45歲金炳哲和41歲尹世雅，傳出真的有曖昧。（圖／翻攝自JTBC）

▲45歲金炳哲和41歲尹世雅傳出曖昧情。（圖／翻攝自JTBC）

事實上，金炳哲和尹世雅在《SKY Castle天空之城》收視爆棚後，連帶提升人氣，更一起接下泡麵廣告。這對CP傳出曖昧消息，也讓入戲的觀眾們非常興奮，紛紛敲碗表示：「改過自新的車教授真的不錯，是好男人！」、「希望兩人的感情可以成真！」

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關鍵字

SKY Castle, 天空之城, 尹世雅, 金炳哲

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