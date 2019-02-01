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《天空之城》雙胞胎基俊挨轟「意淫前輩」　尹世雅：真的該罵！

記者蕭采薇／綜合報導

韓劇《SKY Castle天空之城》演出韓國上流社會和升學壓力的黑暗面，劇情引人入勝，收視率節節攀升，打破《鬼怪》創下的有線台收視紀錄。片中飾演車家女主人盧承蕙的尹世雅，生了一個女兒一對雙胞胎兄弟，其中活潑的弟弟車基俊（趙炳圭飾演）讓不少觀眾有好感，但近來他在節目上的發言卻引發爭議。

▲▼《SKY Castle天空之城》車基俊（趙炳圭飾演）對尹世雅的發言引發爭議。（圖／翻攝自KBS）

▲《SKY Castle天空之城》飾演車基俊的趙炳圭（中）在節目上發言惹議。（圖／翻攝自KBS）

《SKY Castle天空之城》的年輕演員們參加綜藝節目《Happy Together 4》，31日播出後，趙炳圭在其中的發言引發爭議。他提到劇中飾演自己媽媽的尹世雅，稱讚對方「漂亮」，正表示下次若還有機會和對方合作：「希望可以演（同住屋簷下）的女房東和房客角色。」

▲▼《SKY Castle天空之城》車基俊（趙炳圭飾演）對尹世雅的發言引發爭議。（圖／翻攝自KBS）

▲趙炳圭稱讚劇中飾演自己母親的尹世雅「超正」。（圖／翻攝自KBS）

由於趙炳圭使用的字眼「漂亮」（예뻐），在韓文中屬於比較口語的說法，類似「超正」的語氣。但南韓社會長幼有序，一般在節目、正式場合，或是稱讚長輩的情況下，都會使用另一個較為正式的字眼「美麗」（아른다워）。

▲▼《SKY Castle天空之城》車基俊（趙炳圭飾演）對尹世雅的發言引發爭議。（圖／翻攝自KBS）

▲《SKY Castle天空之城》飾演車基俊的趙炳圭（中）在節目上發言惹議。（圖／翻攝自KBS）

此外趙炳圭形容的未來期望和尹世雅共演角色設定，與南韓經典限制級電影《情事》相似，引起網友撻伐認為他是「口頭吃豆腐」、「意淫前輩」。趙炳圭已對此事道歉，表示自己是第一次上節目，尺度和熱情沒有拿捏好，造成了對前輩不得體的發言，「我深刻反省了我的輕率，讓大家失望了，真的對不起大家，今後會努力學習。」

▲▼李政宰、李美淑在1998年演出南韓經典限制級電影《情事》。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓經典限制級電影《情事》由李政宰、李美淑在1998年主演。（圖／翻攝自韓網）

這件事在韓網引發熱烈討論和爭議，尹世雅也對此用「媽媽」的語氣回應道：「（這孩子）真的該罵，基俊永遠會是我的兒子，不會有演情侶的那一天的。」巧妙的化解了尷尬。

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SKY Castle, 天空之城, 車基俊, 尹世雅, 趙炳圭

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