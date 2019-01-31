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「韓流始祖」單飛後粉絲剩不到十分之一　安七炫：人氣只是泡沫

記者蕭采薇／綜合報導

「韓流始祖偶像團體」H.O.T.叱吒90年代歌壇，卻在2001年無預警解散，成為歌迷心中的遺憾。相隔17年，他們藉著節目《無限挑戰》再度合體站上舞台，台下舉起一片白海，讓幾位成員感動落淚。不過當中人氣成員安七炫（Kangta）在節目上卻吐露單飛後感受到人氣落差的心情，引起討論。

▲▼安七炫。（圖／CFP）

▲安七炫當時在H.O.T.是人氣最高成員，團體解散後粉絲剩不到十分之一。（圖／CFP）

安七炫當時在H.O.T.可說是人氣最高成員，團體解散後，他也選擇留在原本的經紀公司SM娛樂。不過安七炫後來不只一次在節目上表示：「當時人氣太高了，以為自己SOLO出道的話，H.O.T.粉絲會有一半會幫我吧！但實際上連10分之1都不到。」他感嘆道：「人氣不過是泡沫罷了！」

▲▼安七炫。（圖／CFP）

▲安七炫當時在H.O.T.是人氣最高成員，團體解散後粉絲剩不到十分之一。（圖／CFP）

許多年後，安七炫回首時已經能平靜的表示：「那時候的我太自滿了。」更透露在人氣消失後，大概有兩三年無論做什麼都沒有反應，包括發專輯、演戲，通通都沒有反響。這段話近來又在韓網引起討論，不少人認同：「喜歡的是團體，對於個人SOLO就沒有興趣了。」也有人表示：「能自己說出這樣的話，其實非常了不起。」

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