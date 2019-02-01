具荷拉爆互毆事件身心俱疲　經紀公司宣佈：不續約

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星具荷拉與前男友崔鍾範的互毆事件鬧上社會版面，沈澱幾個月後，具荷拉才重整精神重新出發，具荷拉也在檢警調打後獲得不起訴處分。但屋漏偏逢連夜雨，1日具荷拉證實與經紀公司CONTENT Y不續約，雙方合作正式結束。

▲具荷拉因捲入互毆事件身心俱疲。（圖／翻攝自推特）

具荷拉是女團KARA出身，2016離開前經紀公司DSP Media後，成為裴勇俊開設的經紀公司Keyeast的藝人，並在2017年轉到子公司Content Y。但她近年來作品不多，更因為社會事件鬧上版面。1日經紀公司證實，與具荷拉的合約已經在一月底結束，在雙方討論過後決定不續約。

▲具荷拉與前男友崔鐘範。（圖／CFP）



具荷拉日後動向尚不明確，她先前在日本粉絲見面會曾表示：「在以為一切都結束了的瞬間，還是有粉絲鼓勵我，我會為等待我的粉絲們努力的。」粉絲們也湧入IG，為具荷拉加油打氣，並希望能早日聽到她的好消息。

▲具荷拉先前在粉絲見面會上哭了。（圖／翻攝自推特）



先前發生的與前男友雙方互毆事件，但由於崔鍾範先踢了具荷拉，因此獲得不起訴處分。檢方表示，雖然具荷拉在過程中割傷了崔鍾範的臉，但崔鍾範對具荷拉辱罵和踢女方在先，更是事件發生的起因，「特別是考慮到了崔某威脅說要散佈性關係影片，具某遭受了嚴重的精神痛苦等受害情況。」給了具荷拉公道。

▲具荷拉先前在粉絲見面會上哭了。（圖／翻攝自推特）