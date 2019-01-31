Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa有著洋娃娃般外貌，加上超強舞蹈實力圈粉無數，成為Instagram追蹤人數最多的南韓女星。不過她的外國人身份卻被部分網友攻擊，酸言酸語寫道：「她靠濃妝掩飾濃濃的東南亞味。」帶著種族歧視的言語讓不少泰國藝人都跳出來聲援，包括《初戀那件小事》男主角馬力歐莫瑞爾。

▲Lisa遭到南韓網友種族歧視攻擊，包括馬力歐莫瑞爾等泰國藝人都聲援。（圖／翻攝自MBC）

Lisa在Instagram追蹤人數短短7個月就突破1300萬人，超越了少女時代隊長太妍，成為追蹤人數最多的南韓女星。不過美貌和實力兼具的她，近來卻被南韓網友攻擊，謾罵內容更是充滿種族歧視，像是她先前參加《真正的男人》節目時的素顏模樣又被挖了出來，被酸：「靠濃妝掩飾濃濃的東南亞味。」

▲Lisa參加《真正的男人》時的素顏模樣，再度引起討論。（圖／翻攝自MBC）

LISA素顏的照片因此再次成為話題，下方卻充滿的許多不友善的言論。這樣不少泰國藝人看了都不滿，紛紛都跳出來聲援。《初戀那件小事》男主角馬力歐莫瑞爾就在Lisa的IG留言道：「我們都以妳為榮！」也有人對酸民的行為相當不屑，表示：「平常看到歐美人拉起眼角模仿韓國人就生氣，這些人不也是一樣在嘲笑別人的嗎？」

▲Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」，馬力歐莫瑞爾聲援。（圖／翻攝自IG）