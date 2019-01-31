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鄭雨盛17年前「暖男笑容」　救了2歲金香起的演藝事業危機

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「國民萌妹」金香起與男神鄭雨盛相隔17年再次攜手合作，共同演出電影《證人》。在票房賣座鉅片《與神同行》系列飾演月值使者「李德春」爆紅的天才女演員金香起，在新作《證人》中突破演技詮釋一名無意間目睹一樁殺人案的自閉症女孩，與飾演辯護律師的鄭雨盛相遇，兩人交織出一段相知相惜的動人故事。

▲▼「國民妹妹」金香起與「國民暖男」鄭雨盛，睽違17年搭檔合演摧淚新作《證人》。（圖／甲上提供）

▲金香起與鄭雨盛，睽違17年搭檔合演摧淚新作《證人》。（圖／甲上提供）

事實上，金香起與鄭雨盛早在17年前就曾合作拍攝電視廣告，如今兩人再度搭檔再度掀起網路熱論，鄭雨盛表示：「其實我們都不記得是跟對方拍過廣告，這是很了不起的緣分，我們都覺得很神奇。」兩人第一次合作是17年前的一個麵包廣告，當時年僅2歲多的金香起第一次拍廣告而有點怕生，緊黏著媽媽不肯放手。

▲▼「國民妹妹」金香起與「國民暖男」鄭雨盛，睽違17年搭檔合演摧淚新作《證人》。（圖／甲上提供）

▲金香起在《證人》飾演自閉症少女。（圖／甲上提供）

正當導演打算換別人演的時候，鄭雨盛走過去朝她伸出手並露出他的招牌「暖男笑容」，金香起說：「當時我就像中了魔法一樣，居然就乖乖地被他牽走了。」也因此解決了換角危機。不過她也坦言當時自己年紀太小，所以現場的趣事幾乎都是聽媽媽事後補述才記得，鄭雨盛聽了則幽默表示：「妳大概是第一次看到我覺得太耀眼了，所以不記得我的臉，只記得一道光。」讓金香起忍不住笑回：「你現在更帥了。」

▲▼「國民妹妹」金香起與「國民暖男」鄭雨盛，睽違17年搭檔合演摧淚新作《證人》。（圖／甲上提供）

▲鄭雨盛在《證人》飾演律師。（圖／甲上提供）

相隔多年後，兩人再次搭檔演出暖心動人新作《證人》，鄭雨盛男神魅力依舊，金香起則奪得韓國三大影視獎之一的青龍電影獎「最佳女配角獎」成了明日之星，兩人將以真摯動人的演技，挑戰觀眾的感動極限，該片將於2月27日在台上映。

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鄭雨盛, 金香起, 證人

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