《天空之城》廉晶雅現實老公也是醫生　照片曝光網驚：姜俊尚本人！

記者蕭采薇／綜合報導

韓劇《SKY Castle天空之城》演出韓國上流社會的黑暗面，以及揭露韓國社會價值觀所造就的龐大升學壓力，劇情引人入勝，收視率節節攀升，打破《鬼怪》創下的有線台收視紀錄。片中飾演韓瑞珍的百想影后廉晶雅，現實生活中的老公也是一名醫生，長相和與劇中的先生姜俊尚非常相似。

▲廉晶雅在《SKY Castle天空之城》當中飾演「醫生娘」韓瑞珍。（圖／KKTV提供）

廉晶雅在《SKY Castle天空之城》飾演望女成鳳的醫生娘韓瑞珍，但她隱藏了自己出身的秘密，為了掩蓋真實身份，漸漸陷入慾望跟野心的泥沼無法自拔，以為遇見可以幫助自己女兒的協調員金珠英，卻不想竟然是惡夢的開端。

▲鄭俊鎬飾演的姜俊尚，在《SKY Castle天空之城》是韓瑞珍的丈夫。（圖／翻攝自官網）

她劇中的老公姜俊尚（鄭俊鎬飾演）是整型外科教授，有趣的是，廉晶雅現實生活中的老公許日，也是一位整形醫生。近來許日的照片也被網友翻了出來，而他同樣戴眼鏡、留著小鬍子的造型，與姜俊尚如出一徹。雖然不知道是巧合還是編劇的刻意安排，但兩相對比的照片在網路上引起熱烈討論。

▲廉晶雅的現實老公是整型醫師許日，和劇中丈夫姜尚俊相似度超高。（圖／翻攝自韓網）

南韓將在2月1日播出《SKY Castle天空之城》完結篇，KKTV和LINE TV都拿下台灣播出權，宣布將在過年期間上架，讓台灣觀眾可以在過年時間可以盡情追劇。