「宇宙最強賽亞人」相隔26年現身　《七龍珠》鳥山明：連我都差點忘了他

記者蕭采薇／台北報導

刷新七龍珠系列電影票房記錄之《七龍珠超：布羅利》，最邪惡超級大boss等級的角色「布羅利」，在新片中以超強的戰力出擊，連廣受觀眾喜愛的悟空、貝吉達等主角也招架不住。如此強大的角色，竟然差點被原創者鳥山明遺忘，但是粉絲間的高關注度，終於讓布羅利在第20部七龍珠最新系列電影中擔綱關鍵主角。

▲宇宙最強賽亞人「布羅利」相隔26年現身。（圖／双喜電影提供）

左臉頰上有一處明顯十字刀疤的角色布羅利，第一次出現在七龍珠相關故事設定是在26年前，這個傳說中「最強的賽亞人」首度在劇場版亮相時，就以壓倒性力量驚艷粉絲，多年間也持續在粉絲之間擁有不低的討論度，但原作者鳥山明卻差點忘記布羅利的存在。

▲《七龍珠超：布羅利》悟空父母送別。（圖／双喜電影提供）



鳥山明坦承：「當時畫了人物設計圖，故事內容也已經完全忘光了。然而這位布羅利，至今不只在日本，連在海外都十分受到歡迎。」因此，鳥山明保留了布羅利之前的經典形象，並加入新的一面，使他煥然一新，「我認為布羅利變得更有魅力了！」這次讓傳說中最強的賽亞人再度強勢回歸，並增添更與時俱進的新元素，鳥山明本人也覺得滿意。

▲《七龍珠超：布羅利》新片情節牽涉悟空幼時。（圖／双喜電影提供）

七龍珠系列的魅力，不單風行日本、臺灣等地區，連美國電影新片票房也持續發燒中。《七龍珠超：布羅利》日前在美國正式上映，上映首日即力壓其他好萊塢大片，成為當日票房冠軍，也蟬聯兩週美國十大週末票房榜。而悟空、貝吉達等重要主角，本次也沒在新片缺席，在最新發佈的預告可以看到他們倆跟布羅利，原來是同時誕生的賽亞人，命運從小就已經相連在一起，電影也會見到三人還是超可愛「小正太」的時候。電影將於2月22日全台2D、4DX、MX4D多規格上映。

▲《七龍珠超：布羅利》悟空被送離父母。（圖／双喜電影提供）