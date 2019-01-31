等了一年半！NU’EST更新「旼炫自拍照」　粉淚崩：歡迎回家

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男團NU’EST當中四名成員JR、白虎、REN和旼炫在2017年參加選秀節目《Produce 101》第二季，重新把握機會回到舞台上的四人出色表現讓觀眾眼睛一亮，使得NU’EST成就了「逆行奇蹟」。成員旼炫以第九名成績進入期間限定團體Wanna One，隨著Wanna One活動結束，官方也在31日正式宣佈旼炫回到NU’EST。

▲NU’EST因《PRODUCE 101》第二季造就「逆行奇蹟」。（圖／翻攝自NU’EST臉書粉絲專頁）

旼炫在參加《PRODUCE 101》第二季後，以Wanna One出道活動一年半，約滿後將回到原團體。他的IG在這Wanna One活動的一年半都沒有更新，本月份個人帳號有了動靜。旼炫原本的自介是打上NU’EST的粉絲名稱「L.O.Λ.E」，當時因為更改為他自己的名字，引起諸多討論。

▲NU’EST官方相隔一年半貼出旼炫照片。（圖／翻攝自NU’EST臉書粉絲專頁）

NU’EST臉書粉絲專頁在31日0時0分（南韓時間）貼出旼炫的自拍照，也是他暫時離開的一年多來，官方首次發佈他的訊息。這讓粉絲感動得直呼：「終於等到了！」、「旼炫歡迎回家！」而他31日下午也在IG預告晚上將進行直播，成員Aron也現身頭香按讚，更讓不少歌迷更有了「旼炫回來了」的實感。