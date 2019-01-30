9天連假追劇剛剛好！　《天空之城》確定新年台灣上架播出

記者蕭采薇／台北報導

韓劇《SKY Castle天空之城》去年11月首播僅拿下1.72%收視率，卻因為演出韓國上流社會的黑暗面，以及揭露韓國社會價值觀所造就的龐大升學壓力，劇情引人入勝，收視率節節攀升。上集播出創下22.3%超高收視率，打破《鬼怪》創下的收視紀錄，該劇也終於卻在將在新春期間於台灣上架播出。

▲《SKY Castle天空之城》將於新春期間上架。（圖／KKTV提供）

《SKY Castle天空之城》演員全是實力派的老戲骨，因此每播一集，收視率就上升1到3%，上週已經打破《鬼怪》創下的20.509%，創下韓國有線電視台收視紀錄，包括如防彈少年團隊長RM、太妍都是忠實觀眾，在南韓造成一股「Sky炫風」，還發生曾經因為轉播球賽停播一次，觀眾把電視台罵翻的有趣事件。

▲《SKY Castle天空之城》將於新春期間上架。（圖／KKTV提供）

南韓將在2月1日播出《SKY Castle天空之城》完結篇，KKTV拿下台灣播出權，宣布將在過年期間上架，讓台灣觀眾可以在過年時間可以盡情追劇。如果還需要其他戲劇度過9天年假，卻不知道從哪部下手也不用擔心。KKTV也另外規劃了「賀歲追劇懶人包」，每天推薦一部日劇一部韓劇，不怕選擇障礙。

▲《SKY Castle天空之城》將於新春期間上架。（圖／KKTV提供）

▲《SKY Castle天空之城》將於新春期間上架。（圖／KKTV提供）