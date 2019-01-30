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南韓男神VS.日本一哥！　「朱智勛PK哆啦A夢」新年一次看到爽

記者蕭采薇／台北報導

即將迎來9天的新年假期，影音網站推出南韓影男神祭陪網友迎農曆新年，包含河正宇、朱智勛主演的《與神同行》、黄晸玟、李星民、趙震雄、朱智勛演出的《北風》以及朴敘俊及姜河那出演的《菜鳥警校生》與張東健攜手炫彬演出的《屍落之城》，都準備好陪觀眾過好年。

▲▼《與神同行：最終審判》紅毯，河正宇、朱智勛、馬東石、金香起、金東旭，以及導演金容華。（圖／記者張一中攝）

▲朱智勛去年演出多部叫好叫座的電影。（圖／記者張一中攝）

friDay影音推出男神祭，其中朱智勛以電影《北風》、《與神同行》霸屏2018年南韓大螢幕。網友誇他很會挑劇本，朱智勛曾在接受雜誌訪問時透露，《北風》的拍攝現場讓他有如置身在舞台劇舞台般生動，拍攝《與神同行》則提高了他看待電影的眼光，新的一年到來，他也在自己的IG上透露新年的願望就是能夠健康的工作。

▲韓影《北風》劇照。（圖／CATCHPLAY提供）

▲朱智勛在《北風》中飾演北韓軍官。（圖／friDay影音提供）

此外，日本國民級長壽動漫《哆啦A夢》完整劇場版，也即將在KKTV陪所有觀眾過年。KKTV獨家一次上架從1999年至2018年《哆啦A夢》所有劇場版動畫，包含票房高達53億日圓、觀影人次達446萬人的《大雄的金銀島》，票房破30億日圓的《大雄的太陽王傳說》、《大雄的貓狗時空傳》等共有23部，包含國、台、日三種語言，是全台最完整的《哆啦Ａ夢》劇場版片庫，適合全家大小一同觀賞，享受團圓快樂氛圍。

▲▼電影哆啦A夢：大雄的金銀島。（圖／yahoo）

▲哆啦A夢完整劇場場全都可以在KKTV看到。（圖／翻攝自日網）

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朱智勛, 河正宇, 朴敘俊, 張東健, 哆啦Ａ夢

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