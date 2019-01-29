ASTRO出道3年終於拿冠軍！車銀優台上哭了　粉暴動：想成為那滴淚

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「臉蛋天才」車銀優2018年主演戲劇《我的ID是江南美人》知名度飆漲，長相零瑕痴又帥氣的他，成為少女們心中的白馬王子。他結束戲劇拍攝後，回歸團體ASTRO活動，近來推出新歌《打電話吧（All Night）》讓他們在出道近3年來首次拿下冠軍，成員們激動得淚灑舞台。

▲ASTRO拿下出道以來首個音樂節目冠軍，車銀優（左二）淚灑舞台。（圖／翻攝自SBS）

ASTRO 29日在音樂節目《THE SHOW》以新歌《打電話吧（All Night）》，拿下出道近3年來第一次的冠軍。隊長JIN JIN致詞時已經哭到說不好話，斷斷續續感謝工作人員和一路陪伴的歌迷，成員們也跟著落下眼淚。ASTRO更完成「一位公約」，在安可舞台上脫掉鞋露出腳丫。

▲ASTRO車銀優在台上落淚。（圖／翻攝自SBS）



車銀優也難得落下淚水，帥氣的臉蛋掛著淚痕說道：「AROHA（粉絲名稱）等很久了吧？我們也一直希望能快點讓你們成為冠軍歌手的粉絲。」感性地告白惹哭不少粉絲。而車銀優哭泣也依舊帥氣的面容，更是在網路上引起話題，被狂讚：「太帥了吧！」、「好想成為滑過銀優臉上的那滴掩淚。」

▲▼ASTRO拿下出道以來首個音樂節目冠軍。（圖／翻攝自推特）