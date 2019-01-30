「千年一遇美少女」橋本環奈：我想死！　12青少年網聚相約安樂死

記者蕭采薇／台北報導

集結十二名新生代當紅人氣偶像，由日本鬼才導演堤幸彥執導筒的話題電影《十二個想死的少年》，日本還未正式上映時，便以獨特神秘的行銷手法備受討論，網路上病毒式的流傳幾個被遮臉的青少年們說：「我想死。」其中竟包括「千年一遇美少女」橋本環奈。

▲橋本環奈有「千年一遇美少女」稱號。（圖／翻攝自推特／橋本環奈）

《十二個想死的少年陸續公布的卡司群，包括橋本環奈、杉咲花、北村匠海、新田真劍佑…等都是日本現在當紅的人氣演員，將觀眾期待值推到最高點。日本上映不到一週，就奪得新片票房冠軍，三天即突破3.4億日幣的好成績。

本片改編自沖方丁長篇推理同名小說，故事由十二個在網路結識的少男少女們，相約到廢棄醫院計畫集體安樂死，卻在現場發現第十三個人，是一具還有餘溫的屍體，而這十二名少年少女們瞬間成為現成的嫌疑殺人犯。

▲《十二個想死的少年》陣容包括橋本環奈、杉咲花、北村匠海、新田真劍佑。（圖／中影國際提供）

日本首映會上，這些新生代演員聯袂出席，被問到覺得拍攝此片自己有什麼成長的地方，杉咲花回答：「只要進入布景心情都會整個改變。這是一部非常驚人的電影。」北村匠海則道：「過往參與過的作品我都是最年少的，這次卻有比我還年紀小的人，竹內愛紗還在現場做數學作業。」首映會上幾個演員聚在一起就看得出來他們的好交情，橋本環奈笑著說：「真想就這樣和大家去夏威夷慶功！」

▲《十二個想死的少年》氣氛懸疑。（圖／中影國際提供）

本片故事講述12名未成年少年少女為了安樂死相約廢棄醫院。因為他們認為「大家一起死的話，就不恐怖了！」但到了約定的地方，他們卻在那裡發現了一具還有餘溫的屍體。到處可見不自然的犯罪痕跡，而後又接二連三地發生詭異事件…他們不禁想：「難不成，殺人犯就藏在我們之中？」電影即將於四月十二日在台上映。

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