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直擊／等了快27年！粉絲等9小時接機　Mr.Children櫻井和壽笑了

記者蕭采薇／台北報導

出道邁入27年的日本國民天團「Mr.Children」終於來台，他們1日將在台北小巨蛋開唱，30日晚間9點抵台。由於事前班機未公開，60名歌迷聽到風聲，從上午就在松山機場等待漫長等待，終於見到心中的「神級天團」。

▲▼日本國民天團「Mr.Children」來台，主唱櫻井和壽露出微笑。（圖／讀者提供）

▲日本國民天團「Mr.Children」來台，主唱櫻井和壽露出微笑。（圖／讀者提供）

Mr.Children在日本樂壇締造無數紀錄、譜出多首金曲，演唱會更是一票難求，出道第27年終於來台開唱。他們自松山機場入境，並未走VIP通道，見到接機的粉絲也露出親切微笑。天團的腳步並未停留，一路步上保母車，引起歌迷們興奮尖叫。

▲▼日本國民天團「Mr.Children」來台，主唱櫻井和壽露出微笑。（圖／讀者提供）

▲日本國民天團「Mr.Children」來台，主唱櫻井和壽露出微笑。（圖／讀者提供）

「Mr.Children」於1992年5月10日出道，由主唱櫻井和壽、吉他手田原健一、貝斯手中川敬輔以及鼓手鈴木英哉所組成。1993年11月推出第四張單曲《CROSS ROAD》首度打入ORICON公信榜前十名，隔年靠《innocent world》一曲空降公信榜冠軍，從此奠定在日本樂壇的地。Mr.Children橫跨1990、2000、2010年等三個世代至今仍屹立不搖，實體單曲、專輯總銷售量近6千萬張，在日本樂壇擁有極高人氣以及不動地位。

▲▼日本國民天團「Mr.Children」來台，主唱櫻井和壽露出微笑。（圖／讀者提供）

▲日本國民天團「Mr.Children」來台，主唱櫻井和壽露出微笑。（圖／讀者提供）

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Mr.Children, 櫻井和壽

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