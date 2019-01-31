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白家綺遮6月孕肚拍戲！兒子常興奮胎動：寶寶你乖啦

記者林奕如／新北市報導

白家綺加入公視台語大戲《苦力》拍攝，馬上閃婚懷孕，她第一時間打給製作人、導演，她不小意思笑說：「為了戲圓滿結束，所以就懷孕了。」導演一旁用台語笑說：「不小心，我們也是不小心。」她「藏肚」拍戲不用替身，要靠其他人遮住。

▲公視《苦力》拍攝白家綺、蔡昌憲、廖錦德。猴硐探班。（圖／記者周書羽攝）

▲白家綺挺6月肚拍戲。（圖／記者周書羽攝）

白家綺懷孕初期會害喜，「我喜歡橘子味，一不舒服助理拿橘子過來，尤其我們拍了這麼多個月，每天都在下雨，這邊溫度很低，11、12度，導演特許我可以穿外套，其他人就是只穿布衣服，冬天拍戲冷到不行，大家都是用生命成就這部戲。」

▲公視《苦力》拍攝白家綺、蔡昌憲、廖錦德。猴硐探班。（圖／記者周書羽攝）

▲公視《苦力》拍攝開放猴硐探班。（圖／記者周書羽攝）

她現在懷孕6個月，吃胖10公斤，被問到體重，她先笑翻白眼，之後老實回答63公斤，「寶寶還不到4個月就胎動，可能因為我穿褲裝，常常包住他，我就說『寶寶你乖啦，我們快結束』。」這胎兒子跟著她潛水，之後又上山拍戲，她直呼：「他就是苦力代表。」她也說，老公吳東諺很心疼，常常接送，「但也不能怎麼樣，只能為我鼓勵禱告。」

▲公視《苦力》拍攝白家綺、蔡昌憲、廖錦德。猴硐探班。（圖／記者周書羽攝）

▲主要演員在猴硐取景。（圖／記者周書羽攝）

劇組今開放媒體探班，金鐘導演李岳峰率領主要演員傅子純、蔡昌憲、黃文星、白家綺、陳怡嘉、林玟誼、謝瓊煖、蔡阿炮、廖錦德、董季鑫接受媒體採訪，該劇在猴硐搭景，花費4百萬在一片空地搭出1970年代建築，因為下大雨，花費兩個月才完成，以及真實取景礦坑，導演李岳峰更考究當時年代的台詞，十分用心。

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白家綺, 綺綺, 吳東諺, 傅子純, 蔡昌憲, 黃文星, 陳怡嘉, 林玟誼, 謝瓊煖, 蔡阿炮, 廖錦德, 董季鑫

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