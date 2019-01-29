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王瞳民視尾牙辣翻！　黑緊身禮服「開到大腿根部」

記者林奕如／台北報導

王瞳沒休息無縫接軌民視八點檔《幸福來了》、《大時代》，還接下日式熬精雞濃縮膠囊、FOOTER除臭襪、紅樟芝等代言，年收入破千萬，她說：「每個月還有房貸，希望加快腳步還清，終於可以存點錢了，也想為自己換輛新車」，現在開10年老車，目前物色大一點的休旅車。

▲▼民視尾牙，余秉諺與員工玩遊戲，單手將王瞳抱起。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民視尾牙，余秉諺與員工玩遊戲，單手將王瞳抱起。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民視尾牙，余秉諺與員工玩遊戲，單手將王瞳抱起。（圖／記者林敬旻攝）

王瞳29日出席民視尾牙，身穿黑緊身禮服，下半身開衩大腿，超級性感，她努力工作賺錢，所屬「87樂團」才剛發行新專輯《霸氣》，主演八點檔和「煥然」馬俊麟組CP大受歡迎，她荷包滿滿，準備買休旅車，務實的她說這樣拍戲、載行李、衣服、還有樂器都方便，可以在車上休息空間也比較寬敞。

▲王瞳、艾成北七樂團。（圖／民視提供）

▲▼王瞳出席尾牙辣翻。北七樂團阿修羅（下圖左起）、何豪傑、艾成、王瞳、樂咖。（圖／民視提供）

▲87樂團(左起)阿修羅 何豪傑 艾成 王瞳 樂咖。（圖／民視提供）

王瞳從小觀念就是紅包都集中處理，她跟妹妹都養成習慣，拿到紅包全部交給媽媽保管，今年自己更有能力回饋家人，也包出六位數紅包感謝辛苦的幕後工作人員，現在收入也歸媽媽管，旁人還開玩笑爸媽上輩子拯救了地球，才可以有這樣貼心的女兒，王瞳一個月只有一萬零用錢，雖然已成小天后架勢，但添購行頭還是會精打細算，她笑說幾天才去outlet買了一雙名牌鞋原價七萬多，趁打2折購入，王瞳說：「因為聽到美鳳姐說，要善待自己的腳，她才覺得自己應該早一點善待自己的，特別感謝民視，也感謝自己的努力與堅持，讓自己有豐收幸福喜樂的一年。」

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王瞳, 北七樂團, 孫煥然, 馬俊麟, 艾成, 阿修羅, 何豪傑, 艾成, 樂咖

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