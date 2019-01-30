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爸過世一滴淚都沒掉...李千那角色被狂轟：我也無法原諒她

記者林奕如／台北報導

李千那在歐銻銻娛樂《種菜女神》被觀眾從頭被罵到尾，回想當初拍攝心情，直呼：「既煎熬又崩潰。」因為自己的緣故，間接造成劇中父親庹宗華離世，卻一滴淚都不能掉。還有一場意圖尋短的戲，她直呼：「上吊那場是我拍過最可怕的戲，這角色真的是連李千那本人都無法原諒她。」

▲李千那《種菜女神》在劇中意圖尋短被陳庭妮阻止。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲李千那劇中角色備受爭議。（圖／歐銻銻娛樂提供）

李千那在劇中角色幾乎是靠著「恨」活下來，即使知道父親即將離世，仍舊無法說出一句原諒，回想這場在醫院的戲，她表示從踏進醫院就開始很難過，但必須不斷提醒自己不能哭。劇中父親庹宗華最後教完她如何挑蓮霧便離世，走出病房的李千那淡淡地對著眾人說：「他吃完蓮霧，就睡著了。」她淡然的表情令場面更加哀戚，她說，劇中強調了很多意念，像是水果不只是農作物，也綑綁著許多的情感：「像是往後當一心（劇中角色）看到蓮霧，就會想到父親。」

▲李千那《種菜女神》在劇中意圖尋短被陳庭妮阻止。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲李千那崩潰大哭。（圖／歐銻銻娛樂提供）

在父親告別式後，一場兒時與父親相處的夢境，讓李千那突然意識到再也看不到父親，排山倒海的悲傷襲來，讓李千那幾乎哭到崩潰，甚至意圖尋短，被陳庭妮救下後，兩個女生坐在地上像孩子般嚎啕大哭，兩人拍這場戲時其實還不太熟，但彼此都很願意拋接情緒給對方，這場抱頭痛哭的戲，兩人用盡全力哭到沒力氣。對於劇中陳庭妮無條件地容忍她，李千那說：「我從來沒遇過這樣的人，連我自己都做不到這樣。」

▲李千那《種菜女神》在劇中意圖尋短被陳庭妮阻止。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲李千那《種菜女神》在劇中意圖尋短被陳庭妮阻止。（圖／歐銻銻娛樂提供）

結束拍攝後，李千那表示自己像是重生一樣，對於演出自己無法認同的角色真的非常煎熬，對於播出中觀眾對她的罵聲，李千那充滿感激地說：「真的謝謝大家罵我，讓我知道自己有把這個角色完整地詮釋出來。」她也希望透過這部戲能夠讓大家體認到愛要及時，永遠不要忘記自己的初衷。

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