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孫安佐100份沙威瑪沒送完　大街脫剩背心「擺POSE秀肌」

記者林奕如／台北報導

孫安佐返台後當起Youtuber，上傳健身、QA問答影片，瞬間由黑轉紅，頻道更 破10萬點閱，繼日前高姿態在IG宣布逛動漫展，這次則是28日晚上7點要發送100份沙威瑪給粉絲，遇到跟他一樣喜歡健身的同好人，大街上脫衣只剩下白背心，擺出姿勢大秀二、三頭肌。

▲▼孫安佐西門町發沙威瑪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼孫安佐和同好者秀猛肌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼孫安佐西門町發沙威瑪。（圖／記者李毓康攝）

孫安佐受到年輕粉絲喜愛，發送沙威瑪一一聊天合照，面對女粉說：「可以模你嗎？可以抱你嗎？」一律來者不拒，甚至配合抖胸肌任她摸，他受訪時表示，「網友別人願意留言就是支持，我儘量回。」對於外傳他一篇業配文20萬，賺得比爸爸孫鵬一集5萬主持費還要高，他不想回答，直接東問西答：「你知道一件事情？你知道《白色相簿》的季節已經到了， 下一個問題。」

▲▼孫安佐西門町發沙威瑪。（圖／記者李毓康攝）

▲孫安佐受訪一半，不想回答就模仿動漫人物。（圖／記者李毓康攝、陳家豪攝）

▲▼孫安佐發放100份沙威瑪_受訪。（圖／記者陳家豪攝）

最後孫安佐乾脆2度模仿起動漫人物，手勢搭配日語台詞，超ㄎ一ㄤ行為讓許多人傻眼。被問到這次活動花多少錢？他直回：「我也不知道。」原預計要發送100份，但最後只送出85份。他發送時遇到健身同好者，大方脫衣服只剩下白背心，3人在街道上一起擺姿勢，十分搶眼。

▲▼孫安佐發放100份沙威瑪_粉絲合照。（圖／記者陳家豪攝）

▲孫安佐發放100份沙威瑪最後只送出85份。（圖／記者陳家豪攝）

稍後一路陪在孫安佐旁邊的總店工作人員表示，這次純粹是孫安佐想要回饋粉絲，沒有業配合作，百份總共4500元，但會幫他折扣，感謝他在媒體前曝光。

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孫安佐, 狄鶯, 孫鵬, 恐攻

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