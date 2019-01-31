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趙麗穎《知否》火爆閨蜜上線！女星武笑羽愛和網友鬥嘴

記者林奕如／台北報導

大陸女星武笑羽在《知否知否應是綠肥紅瘦》飾演明蘭（趙麗穎 飾）閨蜜張桂芬，她是國公爺之嫡女，脾氣火爆，被皇帝指婚給了國舅，奈何婚姻不睦，通過明蘭勸導，解決了家庭矛盾，兩人也成為了閨蜜。她一亮相就發揮「懟王」本色，網友笑說：「張桂芬就是一座行走的活火山啊。」

▲大陸熱劇《知否》女星武笑羽飾演趙麗穎閨蜜。（圖／大耳朵影視提供）

▲女星武笑羽（右）《知否》飾演趙麗穎閨蜜。（圖／大耳朵影視提供）

張桂芬在原著小說極受歡迎，未開播前粉絲就在微博上建立了「等待張桂芬」話題討論組，每日準時發問「張桂芬何時出場」，至今，該話題討論組已經超過了四百萬瀏覽量。中央戲劇學院表演系出身的武笑羽出演該角色，她首次嘗試古裝戲，不僅演技出眾，她亦是知名美女製片人，身份切換讓人直呼專業。

▲大陸熱劇《知否》女星武笑羽飾演趙麗穎閨蜜。（圖／大耳朵影視提供）

▲女星武笑羽是知名美女製片人。（圖／大耳朵影視提供）

她飾演角色張桂芬十分有個性，對付老公和小妾不嘴軟，還有網友打趣地表示要給張桂芬送刀，她說，與外柔內剛的明蘭相比，張桂芬屬於外剛內柔型，也正是因為這樣性格上的互補，才讓兩人很快發現了彼此身上優點，迅速成為「鋼鐵閨蜜」，明蘭之後遇到的很多問題，也正是因為有了這麼一個「懟王」閨蜜挺身而出，才能夠順利度過。

現實生活中的武笑羽也常常玩心十足，最愛做的事情就是在微博跟粉絲互動，一位網友剛剛留言說：「我老公好喜歡你啊。」她立刻跳回來回覆：「我就問你喜歡我嗎？」 活脫脫張桂芬上身。她還有一次隱藏身分發文，關於「女演員如何演好生孩子戲」問題，回覆「把生孩子的疼就當是女生痛經的100倍」，甚至把如何拍得真實又拍得「不那麼醜」全都告知，但長文太專業，一不小心留下了小線索，被網友起底真實身份，她最後還曝光趙麗穎「按摩手法很專業，小手很有勁」小花絮。

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趙麗穎, 馮紹峰, 知否, 知否知否應是綠肥紅瘦, 朱一龍, 武笑羽, 張桂芬

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