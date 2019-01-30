黃姵嘉一臉慘白、面無血色！「鬼新娘」逃冥婚嚇壞網友

記者林奕如／台北報導

吳慷仁和黃姵嘉一起合作Netflix華語原創影集《彼岸之嫁》，本劇一共六集，故事設定於1890年殖民時期的麻六甲，將在馬來西亞拍攝，取景地點包括新山、檳城與怡保等地。36秒預告先行曝光，只點出主角人物扮相，黃姵嘉一臉慘白、無血色的面對鏡頭，加上氣氛詭譎的畫面調性，賣足關子保密到家。

▲黃姵嘉將飾演「鬼新娘」。（圖／翻攝Netflix官方花絮）

該劇講述女主角麗蘭（黃姵嘉 飾）面臨林氏望族所提出的婚姻十分為難，他們意欲替過世的兒子與麗蘭舉行冥婚。若她不願意將後半生委於一個鬼魂，她的家族就可能被龐大的債務壓垮。一心想要逃離這樁陰魂不散婚約的麗蘭，卻發現自己被捲入一樁神祕謀殺，以及陰陽兩界層層難解的事件，遠遠超過她的想像。吳慷仁則在劇中飾演「神級人物」，是相當關鍵的人物，他會幫助麗蘭，但背後也藏著大秘密。

▲吳慷仁角色十分關鍵。（圖／翻攝Netflix官方花絮）

改編由旅美華裔作家朱洋熹所撰寫的紐約時報暢銷榜小說《鬼新娘》，在美國出版後便大獲好評。本劇採用了雙導演加美劇編劇團隊的全新模式，雙導演之ㄧ的郭修篆曾以改編自身與高功能自閉症哥哥故事的電影《光》；而何宇恆則以《心魔》一片讓惠英紅橫掃亞洲八項影后獎座。編劇則是台裔吳凱毓，憑著《雙面人魔—漢尼拔》與《閃電俠》在好萊塢展露頭角。