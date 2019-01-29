記者林奕如／台北報導

郭雪芙和孫其君合作《我們不能是朋友》傳出假戲真做，被媒體拍到兩人常在女生家中約會，而且孫其君已經擁有門禁卡，但男方其實有交往1年半、在大陸工作的正宮女友，郭雪芙被爆傻傻淪為小三，消息一出引起討論，她透過經紀人無奈表示：「真的烏龍一場，根本沒有這回事。」

▲被爆傻當孫其君小三，郭雪芙無辜說話了。（圖／郭雪芙、孫其君臉書）

郭雪芙在感情世界走得不順利，之前遇過3任男友都劈腿，她曾親眼發現對方劈腿的證據，「當時真的覺得自己要氣瘋了、是那種無法呼吸的狀態，男生拼命想解釋，但我一句話都聽不下去。」單身一段時間，她似乎有新對象，根據《鏡週刊》報導，孫其君甜蜜睡進她家過夜，兩人還同穿情侶裝，一起和袁艾飛以及未婚夫約在咖啡廳Double Date。

▲孫其君、郭雪芙、袁艾菲因為戲變成閨蜜。（圖／郭雪芙臉書）

對於媒體所指，傻傻被當小三，郭雪芙經紀人氣到表示：「真的烏龍一場，根本沒有這回事，她沒有交往。」她說媒體指女方是小三，對女生名譽真的很傷。經紀人也說，郭雪芙一直都單身。至於知道孫其君是否有女友，經紀人說不知道（有女友），朋友不會問別人私生活。

▲孫其君和郭雪芙一起和袁艾菲、未婚夫見面，私下感情好。（圖／孫其君臉書）



至於被拍到熟門熟路去女方家，經紀人說，郭雪芙本來就打算去美國玩，之後打算請假一個月，要跟朋友處去玩，因為這部戲跟孫其君變熟，孫其君家在美國也曾在美國求學，於是計畫一起出去，所以在她家討論美國行程，很多朋友都是陸續到雪芙家，但媒體只認得孫其君。《ETtoday星光雲》求證孫其君經紀人，目前尚未回應。