ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

記者林奕如／台北報導

郭雪芙和孫其君合作《我們不能是朋友》傳出假戲真做，被媒體拍到兩人常在女生家中約會，而且孫其君已經擁有門禁卡，但男方其實有交往1年半、在大陸工作的正宮女友，郭雪芙被爆傻傻淪為小三，消息一出引起討論，她透過經紀人無奈表示：「真的烏龍一場，根本沒有這回事。」

▲被說是孫其君小三，郭雪芙無辜說話了。（圖／郭雪芙臉書）

▲被爆傻當孫其君小三，郭雪芙無辜說話了。（圖／郭雪芙、孫其君臉書）

郭雪芙在感情世界走得不順利，之前遇過3任男友都劈腿，她曾親眼發現對方劈腿的證據，「當時真的覺得自己要氣瘋了、是那種無法呼吸的狀態，男生拼命想解釋，但我一句話都聽不下去。」單身一段時間，她似乎有新對象，根據《鏡週刊》報導，孫其君甜蜜睡進她家過夜，兩人還同穿情侶裝，一起和袁艾飛以及未婚夫約在咖啡廳Double Date。

▲被說是孫其君小三，郭雪芙無辜說話了。（圖／郭雪芙臉書）

▲孫其君、郭雪芙、袁艾菲因為戲變成閨蜜。（圖／郭雪芙臉書）

對於媒體所指，傻傻被當小三，郭雪芙經紀人氣到表示：「真的烏龍一場，根本沒有這回事，她沒有交往。」她說媒體指女方是小三，對女生名譽真的很傷。經紀人也說，郭雪芙一直都單身。至於知道孫其君是否有女友，經紀人說不知道（有女友），朋友不會問別人私生活。

▲▼孫其君：女生招架不住貼心！（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu、sunrize0316）

▲孫其君和郭雪芙一起和袁艾菲、未婚夫見面，私下感情好。（圖／孫其君臉書）

至於被拍到熟門熟路去女方家，經紀人說，郭雪芙本來就打算去美國玩，之後打算請假一個月，要跟朋友處去玩，因為這部戲跟孫其君變熟，孫其君家在美國也曾在美國求學，於是計畫一起出去，所以在她家討論美國行程，很多朋友都是陸續到雪芙家，但媒體只認得孫其君。《ETtoday星光雲》求證孫其君經紀人，目前尚未回應。

「最快」直線7秒　自信催油門通過

推薦閱讀

《皓鑭傳》開播被網狂轟一星！「5大負評點」讓劇變黑了

《女兵》梁瀚名紅布只遮重點部位！小師妹羞：哥身材誇張好

孫安佐露大肌進場！發100份沙威瑪「年輕粉排隊ING」

超ㄎㄧㄤ孫安佐上線！受訪到一半「動漫人物」上身

吳謹言《皓鑭傳》演技被狂轟！「皇上」聶遠護她說話了

威廉「左眼爆血」痛到爬不起來　「眼球被劍掃」拍戲出意外

林依晨好幸福！《小女花不棄》高顏值4男神炸女心

女粉嬌嗔：我可以摸你嗎？孫安佐「抖胸肌」任她摸

孫安佐100份沙威瑪沒送完　大街脫剩背心「擺POSE秀肌」

劇狗「長濱」過馬路被公車撞死　陳庭妮大哭：我想給牠一個家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

郭雪芙爆當小三！　鮮肉男星睡進她家「甜蜜過夜3天」…正宮崩潰

楊雅筑深夜指纏博焱！　「醉倒胸膛、伸手撫背」畫面全被拍

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

「老公天天尿我身上」　張菲媳曝閨房情趣細節：越尿越上面

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍！　失控發火：我忍你很久了

周揚青陪羅志祥員工旅遊　網放大「男友誠實視角」：哪裡怪怪的

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭雪芙, 孫其君, 袁艾菲, 我們不能是朋友

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《神盾局特工》考森又活過來？　第6季首支前導預告釋出
  2. 53歲女社長被爆「性暗示撫摸」　《101》練習生精神崩潰
  3. 親妹領「人生第一筆薪水」！　貼心舉動逼哭邵雨薇：沒白疼
  4. 蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　這場戲「大戳笑點」狂NG
  5. Selina「約會照流出」爆新戀情！　神秘男緊靠身邊「冒貼心舉動」甜炸
  6. 勝利開的夜店驚爆員工下藥性侵！集體爆打男客影片曝光
  7. 郭雪芙不是唯一！　孫其君合作「4女神」全都假戲真做…3電影被換角
  8. 納豆玩滅火器　合作社阿姨「全身粉」一脱口罩：兒子！
  9. 江蕙買下1坪281萬「全台最貴億級豪宅」！　封麥3年大手筆買第3間房
  10. 被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366