每天幫老婆擠牙膏！《大時代》「煥然」馬俊麟結婚2年甜寵妻

記者林奕如／台北報導

馬俊麟在《大時代》飾演暖男孫煥然，他戲外對老婆也一樣溫柔，透露和老婆結婚2年，每天都會幫擠牙膏、洗澡幫刷背，老婆目前懷雙胞胎，3月1日將要剖腹產，現在肚子太大，看不太大地板，他心疼表示：「現在走路都不能牽手，因為她要托著肚子，東西掉在地上都是我撿，鞋帶我來綁。」

▲馬俊麟《大時代》飾演煥然爆紅。（圖／民視提供）

馬俊麟就讀師大美術研究所時，認識澳門僑生師妹梁敏婷，交往1年半就決定結婚，老婆目前懷孕待產中，即將迎接雙胞胎兒子，忙著收集嬰兒資訊，以及練習餵奶姿勢等，他因為拍戲每天早出晚歸，但有跟老婆約定好，要一起《大時代》播出，就算錯過首播，也會等重播再一起觀看，「她說要跟我一起做這件事，這樣比較浪漫。」

▲▼大時代演員馬俊麟受訪，秀肌肉照。（圖／記者林敬旻攝）

他也說，被問到對老婆做過最浪漫的事，每次都想不出來，他還可愛回家問老婆，老婆才跟他說：「其實你每天幫我擠牙膏，不用刻意就很浪漫，只是你沒有發現也不覺得。」他恍然大悟直呼，原來這樣是浪漫，就不用刻意送花了，讓一票訪問中的記者笑翻。

▲近期劇情發展到馬俊麟和王瞳海邊約會濕身。（圖／民視提供）

最近劇情進展到馬俊麟和王瞳浪漫約會，還在海灘浪漫濕身，老婆是否會吃醋，他說：「是不會啦，王瞳還認我們的小孩當乾媽。」談到這場海灘濕身戲，他透露之前劇情就有淋雨濕身，但PTT鄉民敲碗「要穿白襯衫」，他笑說：「編劇看到後馬上設計，其實我們男生常在攝影棚換衣服走來去，珮華姐（製作人）就說找一個機會扒掉好身材的人。」他自豪拿出裸上半身照片，證明自己也有猛肌，不好意思笑說：「我自己打馬賽克，因為覺得不要露點。」