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雷洪6老婆全跑光「又有50歲新歡」　陳美鳳驚訝瞪大雙眼

記者林奕如／台北報導

雷洪擁有6個老婆，還生了8名兒女，往年過年都超熱鬧，但他29日出席民視尾牙，坦言：「全部都沒有了，我現在單獨一個人。」但他桃花運還沒開完，1月中突發性耳鳴，類似耳中風，住院有「新紅粉知己」來照顧，「我們的愛情故事，不是激情跟衝動，現在要得是老來伴，我帶妳出去看看荷花、油菜花，撿撿楓葉。」

▲▼藝人雷洪拜年。（圖／記者林敬旻攝）

▲藝人雷洪透露有新紅粉知己。（圖／記者林敬旻攝）

雷洪以《娘家》奪下金鐘視帝，但2018年不平靜，因老婆玩期貨慘賠6000萬，只好出售苗栗豪宅紓困財務危機，老婆群也全散了，他坦言：「過去的就過去，當作我欠她們，全部都沒有了，不打人不罵人，好聚好散，小孩跟妳們就跟妳們，我現在是單獨一個人。」

▲▼藝人陳美鳳拜年。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳美鳳出席民視尾牙。（圖／記者林敬旻攝）

農曆年將至，以往大家族都會圍爐，但今年都分家了，他說：「有小孩問：『到底我家在哪裡』，我怎麼回，就說爸爸帶你去大兒子家，要來過除夕夜就一起，是自己老爸做錯，我無話可說。」雖然6個老婆離開，但他1月中突發性耳鳴，醫生說若錯過7天治療期，可能會耳聾，他乾脆住院，進行全身性檢查，「我住院期間有好閨蜜來照顧我，真的是滿不錯。」

▲▼藝人陳美鳳拜年。（圖／記者林敬旻攝）

▲王建復、陳美鳳、Gino出席民視尾牙。（圖／記者林敬旻攝）

一旁陳美鳳聽到雷洪又有新紅粉知己，她驚訝瞪大眼，大家在猜新歡年紀，她淡定笑說：「男人都找年輕的啦！」雷洪最後在記者逼問下，才透露新紅粉知己約50歲：「年紀太大擔心健康不好。」相較雷洪桃花旺，陳美鳳表示，她現在找伴，會有選擇性性，也說有很多人夫暗示性，但她用台語笑說：「鴨給，（台語，自找麻煩）。」更期許2019年出EP專輯。

▲王瞳、艾成北七樂團。（圖／民視提供）

▲王瞳、艾成北七樂團。（圖／民視提供）

民視29日在林口總部廣場席開130桌歡慶尾牙，自豪常年勇奪收視第一的八點檔與綜藝節目、收視討論度第一的新聞報導、體育賽事、文創藝術推廣等。去年民視榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業全國首獎以及領導人獎，在第23屆「亞洲電視大獎」也連續2年榮獲「年度最佳無線電視頻道獎」，榮譽董事長郭倍宏、總經理王明玉也出席，表示員工年終獎勵依績效1個月起跳，加碼春節獎金，紅利發放等，豪發近億獎金。

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雷洪, 陳美鳳, 民視

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