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林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

記者林奕如／綜合報導

林依晨有電視劇女王封號，睽違5年回歸古裝劇，主演《小女花不棄》再度掀起風潮，連帶男主角張彬彬討論激高，兩人默契CP合作，更被粉絲封為「蓮花夫妻」，更有網友討論「林依晨超強旺夫運」，凡跟她合作過的男主角，聲勢一定飆漲，事業運都旺到不行。

▲▼《18歲的約定》林依晨、施易男罕見合體！　（圖／翻攝林依晨微博）

▲林依晨出道第一部作品《十八歲的約定》和施易男維持好交情至今。（圖／翻攝林依晨微博）

林依晨出道第一部作品《十八歲的約定》，當時和施易男談起師生戀，兩人好交情一路維持至今，他曾感動表示：「她是唯一一個每年生日會傳簡訊給我的人，就算在國外、或是有時差會隔天傳『男哥不好意思有時差，其實昨天才是你的生日』，每年她都會傳，不會忘。」她之後和楊謹華、梁又琳合作《我的秘密花園》，男主角張天霖走紅，之後他轉往大陸發展，目前演而優則導，發揮才華。

（圖／翻攝自惡作劇之吻粉絲專頁）

▲林依晨、鄭元暢「直樹湘琴CP」深植人心。（圖／翻攝網路）

林依晨和賀軍翔合作《愛情合約》，掀起浪漫愛情風，當時她演唱《孤單北半球》更是KTV必唱曲目。而她和鄭元暢一連合作《惡作劇之吻》、《惡作劇2吻》，湘琴和直樹的組合，至今是偶像劇經典CP，鄭元暢聲勢大漲，她也奪下金鐘視后。她2006年演出《東方茱麗葉》，該劇是吳尊第一部電視劇，奠定男一地位受到關注。

林依晨送別胡歌。（圖／翻攝自Youtube）

▲林依晨和胡歌合作2部戲，成為經典CP。（圖／翻攝Youtube）

她和胡歌先後合作《天外飛仙》、《射鵰英雄傳》，培養超好交情，2014年她結婚，男方還特地來台。胡歌2016年金鷹獎拿下「最具人氣演員獎」時，在台上公開感謝林依晨說過2句話，深深影響自己，並且會一輩子記住，「演戲是一個探索人性的過程」以及「她是用生命在演戲」，台下的林依晨聽到後也忍不住感動落淚。

我可能不會愛你

▲陳柏霖「大仁哥」一角成為暖男代名詞。（圖／翻攝網路）

陳柏霖和林依晨合作《我可能不會愛你》，大仁哥形象爆紅，至今還是暖男的代名詞。古裝《蘭陵王》有一句話「得天女者得天下」，林依晨超強旺夫運，讓馮紹峰事業再創新高，當時同劇陳曉東曾開玩笑說，衝著林依晨很旺夫，才接這部戲。

▲林依晨、張彬彬《小女花不棄》首播。（圖／翻攝愛奇藝）

▲林依晨《小女花不棄》和小11歲張彬彬合作無違和。　（圖／翻攝愛奇藝）

林依晨2018年和劉燁合作《老男孩》，熟男魅力無法擋，也讓該劇一開播3天，就創下破億點閱。最新作品《小女花不棄》，男一是小11歲張彬彬，他自在轉換神秘蓮衣客和冷酷的世子，兩人默契演出迅速圈粉，張彬彬也成為近期討論度激高男星，更有網友說：「火了，林依晨就是旺夫。」

Selina「約會照流出」爆新戀情！　 緊靠神秘男身邊「冒貼心舉動」甜炸

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林依晨, 施易男, 張天霖, 賀軍翔, 鄭元暢, 陳柏霖, 吳尊, 馮紹峰, 胡歌, 張彬彬, 陳曉東, 劉燁

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